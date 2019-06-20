Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми

Сьогодні свій день народження святкує австралійська акторка, одна з найвисокооплачуваніших акторок Голлівуду, власниця зірки на Алеї Слави – Ніколь Кідман. Акторці виповнюється 52 роки.

Ніколь Кідман часто бере участь у різноманітних соціальних акціях: по боротьбі з раком грудей і допомагає безпритульним дітям. У 2004 році вона була названа ООН "громадянином світу", а також номінована організацією ЮНІСЕФ у посли доброї волі.

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Кідман є лауреаткою премії Оскар 2003 року, чотириразовою лауреаткою премії Золотий глобус, дворазовою лауреаткою премії Еммі та лауреаткою премії Гільдії кіноакторів та багатьох інших.

Дитинство та перша роль Ніколь

Народилася майбутня зірка 20 червня 1967 року в Америці, однак батьки невдовзі подалися до Австралії, де й самі народилися. Коли маленькій Ніколь виповнилося 3 роки, батьки записали її на балет. Відтак, впродовж усього свого шкільного життя дівчина цікавилася театром та часто брала участь у різноманітних постановках, проявляючи свій талант.



Ніколь Кідман

У середній школі, Кідман спіткало горе – її мати захворіла на рак та потребувала допомоги. Аби покращити сімейне фінансове становище, Ніколь почала працювати масажисткою. Коли ж мамі стало значно краще, дівчина повернулася до улюбленого заняття: почала ходити на кастинги та повернулася в театр.

У 15-річному віці юна актриса вперше дебютувала у фільмі "Різдво у лісі". Другий фільм Кідман приніс їй шалену популярність, після чого її запросили в Голлівуд. Світовий успіх актриса отримала за фільм "Мертвий штиль".

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Впізнаваною зіркою Ніколь стала завдяки таким знаменитим картинам, як "Бетмен назавжди", "Дні грому", "З широко закритими очима" і "Мулен Руж". Під час зйомок у фільмі "Мулен Руж" Кідман зламала ребро, через що зйомки фільму були припинені.



Ніколь Кідман святкує 52-річчя

Кохання Ніколь

Фільм "Дні грому" став для Кідман знаковим, адже на пробах фільму вона познайомилася зі своїм майбутім чоловіком Томом Крузом. За спогадами Кідман, вона й не думала, що їй дістанеться роль, адже вона набагато вища за Тома, відтак в кадрі такий симбіоз виглядав би дещо кумедно. Втім, Тому припала до душі миловидна білявка, тож головна роль дісталася саме їй.



Кідман та її кохання

Знімальний майданчик для обох став хорошим фундаментом для започаткування стосунків. Недовго прозустрічавшись, пара узаконила свої відносини, ставши офіційно чоловіком та дружиною. Подружжя для своїх шанувальників було прикладом для наслідування, адже у них було все: дорогі подарунки, розкіш, пристрасть, подорожі в найрізноманітніші куточки Землі.

Апогеєм кохання Тома до Ніколь стала покупка приватного літака, якому актор дав назву "Солодка Нік". Для повного щастя не вистачало дітей, тож пара наважилася на всиновлення.



Ніколь Кідман і Том Круз

У 1998 році подружжя запросили на зйомки фільму "З широко закритими очима". Що цікаво, зйомки акторам далися дуже важко, через що режиссер винаймав для сімейної пари сексопатолога, щоб вони органічно вжилися в роль. Вже через три роки, у 2001 році Кідман повідомила, що їхній шлюб з Томом добіг до кінця.

Згодом Ніколь Кідман вийшла заміж за австралійського співака і стала мамою двох донечок. Пізніше в одному з інтерв'ю, Кідман зізналася, що шлюб з Томом Крузом був для неї справжнім пеклом, з якого їй було дуже важко вибратися. Однак зараз у її житті все чудово, і вона, безперечно, щаслива.

Ми з чоловіком – австралійці і не можемо жити без океану. У нас є пляжний будиночок. Прокидаємось рано вранці і йдемо перед сніданком до океану,

– розповіла Ніколь Кідман в одному зі своїх інтерв'ю.

Голлівудська актриса та кантрі-музикант одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (8 років) та Сандей Роуз (10 років), яку народила сурогатна матір. У квітні 2018 року з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.



Ніколь Кідман і Кіт Урбан

Коли Ніколь вперше зустріла Кіта, той мав проблеми з наркотичною залежністю, але разом їм вдалось побороти проблеми і після одруження в шлюбному контракті актриса зазначила, що буде виплачувати чоловіку щорічну доплату за те, що він не вживає наркотичні речовини.

Я вважаю, в мене дуже спокійне, розмірене життя. Я намагаюся бути душевною, творчою людиною, намагаюся виховувати дочок усвідомлено і в ногу з часом. З віком час стає таким дорогоцінним,

– сказала Ніколь Кідман.

Дивно, проте актриса практично не спілкується з прийомними дітьми: 26-річною Белою і 24-річним Коннером, які зараз живуть в Англії і наслідують принципи саєнтології. Також вона поділилася секретами виховання дітей від Кіта – 10-річної Сандей Роуз і 8-річної Фейт Маргарет.



Діти Ніколь Кідман

Приміром, вона намагається відгородити їх від соціальних мереж і не тиснути на них у питаннях вибору хобі. Тим не менш старша дочка вже захоплюється акторською майстерністю і має намір піти "по стопах" матері.

Найвідоміші ролі Ніколь Кідман

Дні грому: дивіться трейлер онлайн

З широко закритими очима: дивіться трейлер онлайн

Мулен Руж: дивіться трейлер онлайн

Принцеса Монако: дивіться трейлер онлайн

Велика маленька брехня: дивіться трейлер онлайн

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