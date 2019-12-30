Ніколь Кідман показала архівне фото з донькою

На особистій сторінці в Instagram Ніколь Кідман присвятила публікацію молодшій доньці Фейт-Маргарет Кідман-Урбан, якій 28 грудня виповнилося 9 років. Фейт народилась в шлюбі з австралійським співаком Кітом Урбаном, за якого Ніколь Кідман вийшла заміж у 2006 році.

На чорно-білому фото в інстаграмі зображена Ніколь у віці 43 років, яка тримає на руках молодшу дочку.

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"Нашій молодшій тепер 9! Ми любимо тебе дуже сильно, прекрасна дівчинко! З днем народження, Фейт!" – підписала пост красуня-блондинка. Зірка доповнила свою публікацію двома фотографіями.



Ніколь Кідман з маленькою донькою Фейт / Instagram / @nicolekidman

Виглядає голлівудська акторка справді неймовірно. І мати, і донька – чарівні. Маленька Фейт може похизуватися пухкенькими губами, милим носиком та виразними очима.

На другому фото можна побачити святковий торт зі свічками та написом "З 9-м днем народження, Фейт!"



Святковий торт для доньки Ніколь Кідман / Instagram / @nicolekidman

Варто зазначити, що Кідман та її чоловік Урбан не публікують фото дітей у соціальних мережах, тому зірка поділилася лише архівною світлиною.

Нагадаємо, у американської акторки є двоє дітей від шлюбу з Томом Крузом. Пара довго не могла мати дітей, тому вони удочерили Ізабеллу Джейн та усиновили Коннора Ентоні. Зіркова пара розлучилася у 2001 році. Через п’ять років після цього Ніколь вийшла заміж за австралійського співака Кіта Урбана. Невдовзі у них народилася донька Сандей Роуз Кідман-Урбан. Фейт – друга дитина у подружжя і для її народження пара скористалася допомогою сурогатної матері, проте вона є біологічною донькою Ніколь та Кіта.



Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном та доньками / Фото з відкритих джерел