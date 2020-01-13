Ніколь Кідман позувала у витонченій сукні на світській церемонії

Одна із найвідоміших зірок Голлівуду Ніколь Кідман відвідала церемонію нагородження премії Critics' Choice Awards. Подія відбулася у ніч на 13 січня у каліфорнійському місті Санта-Моніка.

Кідман часто обирає образи, які підкреслюють її витончену фігуру. Для цього заходу Ніколь одягнула витончену сукню від Armani Prive, яка складалася з оксамитового корсета з шовковою облямівкою на талії та пишної спідниці з сіткою.

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Цей аутфіт зірка доповнила елегантною укладкою та ніжним макіяжем. Красивими деталями образу стали діамантові сережки, браслети на обох руках, а також персні, а от зону декольте красуня залишила без прикрас. У руці акторка тримала чорний клатч.

Зірки часто вдаються до експериментів щодо своїх аутфітів. Цього разу фурор на церемонії викликав образ актора Біллі Портера. Він прийшов на кінопремію в комбінезоні без бретелей, з маленьким вирізом на топі та дуже широкими штанами від бренду Hogan McLaughlin. Акцент також був зроблений на кольорах вбрання: спереду воно було бірюзовим, а ззаду – темно-зеленим.