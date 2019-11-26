Ніколь Кідман приміряла розкішні сукні для Vogue: фото

Голлівудська акторка Ніколь Кідман стала головною зіркою ювілейного випуску журналу Vogue. Для австралійського глянцю вона приміряла кілька розкішних суконь, які вже встигли приголомшити мережу.

Успішна акторка Ніколь Кідман може похизуватись чималою кількістю пропозицій щодо співпраці з журналами. Але не всі видання отримують згоду від неї на зйомку. Водночас вже кілька років поспіль зірка активно співпрацює з головним редактором австралійського Vogue. Саме тому Ніколь Кідман стала головною героїнею випуску, присвяченому 60-річчю журналу.

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Невдовзі читачі зможуть переглянути грудневий номер Vogue, а поки у мережі з'явились кілька ефектних знімків з ювілейного випуску. На кадрах видно, що Ніколь Кідман приміряла 6 різних образів, які вже підкорили мережу. Зокрема, на обкладинці акторка красуватиметься у чорному мереживному костюмі, що складався з розкішного топу та спідниці.



Ніколь Кідман знялась для глянцю / Vogue

Окрім цього, Ніколь Кідман залюбки позувала у сукнях та штанних костюмах від Givenchy. Образ австралійська акторка доповнила масивним взуттям, яке є трендовим у цьому сезоні. Прикраси від ювелірного дому Cartier додали елегантності вигляду Ніколь Кідман.

Відомо, що авторами особливої зйомки став знаменитий дует фотографів Інес ван Ламсверде та Віноод Матадін (Inez&Vinoodh). Вони вирішили зробити світлини чорно-білими, що аж ніяк не повпливало на ефектність Ніколь.



Ніколь Кідман у стильній фотосесії / Vogue