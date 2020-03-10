Ніколь Кідман вразила тінейджерським образом на зйомках фільму: фото

Голлівудська акторка Ніколь Кідман з'явиться на телеекранах в незвичному образі. У мережу злили фото зі знімального майданчика фільму "Випускний" (The Prom).

За даними Just Jared, папараці зробили світлини у п'ятницю, 6 березня, у Лос-Анджелесі. Саме там побачили Ніколь Кідман, яка крокувала між павільйонами у зеленій мінісукні з пір'ям. Вбрання нагадувало тінейджерський стиль, який стилісти доповнили кросівками. Такий образ дещо незвичний для Ніколь Кідман, яка у буденному житті надає перевагу класичному та елегантному одягу.

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Ніколь Кідман на зйомках фільму "Випускний" / Just Jared



Голлівудська акторка Ніколь Кідман / Just Jared

Відомо, що фільм створює стрімінгова компанія Netflix. Сюжет кінострічки "Випускний" базується на однойменному бродвейському шоу, яке має шалений успіх. Трупа одержимих зірок театру приїжджає у маленьке консервативне містечко Індіани, щоб підтримати школярку, яка хоче прийти на випускний зі своєю дівчиною.

Привертає увагу й зірковий склад кінопроєкту: у фільмі глядачі побачать Ніколь Кідман, Меріл Стріп, Джеймса Кордена, Ендрю Реннеллса, Керрі Вашингтон та інших голлівудських зірок. Прем'єра запланована на травень 2020 року.