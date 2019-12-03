Ніколь Кідман знялася для обкладинки глянцю і розповіла про особисте: фото

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Акторка Ніколь Кідман / Instagram /@nicolekidman

Одна з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду стала обличчям січневого випуску британського журналу Tatler. Вона позувала в приголомшливих сукнях, які підкреслювали її витонченість. Акторка зізналася, як наважилася на народження дитини у віці 41 рік та як загоювалися її сердечні рани після смерті батька.

Австралійська акторка Ніколь Кідман знялася для обкладинки видання Tatler. Вона постала у приголомшливих образах з нових колекцій Dior і Giorgio Armani. Автором фотосесії виступив нью-йоркський фотограф Джек Вотерлот.

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Допис, поширений Tatler (@tatlermagazine)

52-річна зірка також розповіла про особисте. Вона наважилася на материнство у віці 41 рік, маючи двох прийомних дітей у шлюбі з Томом Крузом. Вона зізналася, які відчуття і переживання супроводжували її під час виховання дітей з проміжком у майже 20 років. 

Просто це різні діти. Одного разу моя бабуся дала мені прекрасну пораду. Вона сказала так: "Кожній дитині випадає на долю якесь нещастя: важке оточення, випробування, розлучення батьків... Проблеми будуть завжди. Найголовніше, щоб дитину любили, щоб вона не відчував браку любові". Я намагаюся ніколи не забувати про це,
– розповіла знаменитість. 

Подією, яка змінила життя Ніколь Кідман, стала втрата батька 2014 року. Жінка відчувала несамовитий стрес та притік адреналіну. Вона повністю поринула в життя і налосоджувалася новими захопленнями, перепробувавши купу всього, що могло б відволікти та вгамувати біль. 

Акторка також повідомила, що з доньками часто гастролює разом зі своїм чоловіком австралійським співаком Кітом Урбаном.

Материнство кардинально змінює. Все змінюється. Глибина любові до дітей незбагненна, дуже хвороблива і надзвичайно радісна,
– зізналася Ніколь Кідман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tatler (@tatlermagazine)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ніколь Кідман Зіркові діти
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