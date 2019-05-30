Ніколь Кідман з'явилася у трейлері фільму "Щиголь": чуттєве відео екранізованого роману

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Кадр з фільму "Щиголь"
Кадр з фільму "Щиголь" / IMDb

Незабаром на великий екран вийде кінострічка, в основу якої покладено сюжет роману Донни Тарт. Перший офіційний трейлер фільму "Щиголь" (The Goldfinch) ввірвався у мережу і підкорив серця шанувальників драматичного жанру.

Перший офіційний трейлер фільму "Щиголь" з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії Warner Bros. Варто відзначити, що кінокартина знята за мотивами роману Донни Тарт, який став лауреатом Пулітцерівської премії.

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За сюжетом, який однаковий і в романі, і в стрічці, хлопець Тео (Теодор) втрачає маму у 13 років. Під час їхнього перебування у Метрополітен-музеї стався вибуху. В результаті теракту мама хлопця загинула, а він дивом залишився живим. Після трагедії йому доведеться пройти нелегкий шлях, на якому йому доведеться дорослішати на самоті, переживаючи скорботу та відчай.


Кард з фільму "Щиголь" / IMDb

Головну роль у картині виконав Енсел Елгорт, зірка фільмів "Винні зірки" та "На драйві", а його колегою по знімальному майданчику стала Ніколь Кідман. Прем'єра фільму запланована на вересень 2019 року.

Дивитися трейлер фільму "Щиголь": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Ніколь Кідман
Джерело: LifeStyle 24
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