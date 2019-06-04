Ніколас Кейдж офіційно розлучився з "чотириденною" дружиною, – ЗМІ

Голлівудський актор Ніколас Кейдж поставив остаточну крапку у стосунках з 23-річною візажисткою Ерікою Койке. Їхній шлюб протривав усього 4 дні, після яких знаменитий американець подав документи на розлучення.

Як повідомляє видання People, оскароносний актор Ніколас Кейдж офіційно розлучений. Про це журналісти довідались з онлайн-звітів одного з судів штату Невади. Згідно з документами, розгляд справи відбувся у п'ятницю, 31 травня, в окрузі Кларк.

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Жодних спірних питань у суді не виникало, адже шлюб Ніколаса Кейджа та Еріки Койке тривав усього 4 дні. Актор переконував у заяві, що рішення про одруження було спонтанним та необдуманим, а на час укладення шлюбу він перебував під дією алкоголю. Відтак служитель Феміди задовільнив позов голлівудської знаменитості. Наразі невідомо, чи Еріка Койке отримала бажану грошову компенсацію при розлученні.

Що відомо про особисте життя Ніколаса Кейджа?Вперше Ніколас Кейдж пішов до вівтаря з Патрицією Аркетт. Сталось це у 1995 році. Однак минуло 6 років і пара оголосила, що розлучається.



Такий досвід аж ніяк не повпливав на голлівудського ловеласа, тому згодом він вдруге одружився. Обраницею Ніколаса Кейджа стала Ліза Марія – донька легендарного співака Елвіса Преслі. Подружжя розлучилось у 2004 році. З того часу актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім. Дівчина не стала його офіційною дружиною навіть після народження сина Кал-Ела Каппола.



Наступною красунею в житті 55-річного Ніколаса Кейджа була візажистка Еріка Койке. За словами інсайдерів, пара закрутила роман під час поїздки до Пуерто-Ріко, у квітні 2018 року. Вперше на публіці вони засвітились за рік у травні. Після весілля Ніколас Кейдж зізнався, що Койке водночас зустрічалась ще з одним чоловіком та хитрістю уклала з ним шлюб у Лас-Вегасі. Сама Еріка ці заяви спростовує, а очевидці їхнього спонтанного весілля розповідали, що американка навіть відмовляла Ніколаса йти до вівтаря. Після розмов про розлучення вона захотіла отримати компенсацію від екс-коханого, адже навіть 4-денний шлюб не звільняє його від поділу майна.