Ніколас Кейдж офіційно розлучився з "чотириденною" дружиною, – ЗМІ

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Ніколас Кейдж офіційно розлучився
Ніколас Кейдж офіційно розлучився / variety.com

Голлівудський актор Ніколас Кейдж поставив остаточну крапку у стосунках з 23-річною візажисткою Ерікою Койке. Їхній шлюб протривав усього 4 дні, після яких знаменитий американець подав документи на розлучення.

Як повідомляє видання People, оскароносний актор Ніколас Кейдж офіційно розлучений. Про це журналісти довідались з онлайн-звітів одного з судів штату Невади. Згідно з документами, розгляд справи відбувся у п'ятницю, 31 травня, в окрузі Кларк. 

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Жодних спірних питань у суді не виникало, адже шлюб Ніколаса Кейджа та Еріки Койке тривав усього 4 дні. Актор переконував у заяві, що рішення про одруження було спонтанним та необдуманим, а на час укладення шлюбу він перебував під дією алкоголю. Відтак служитель Феміди задовільнив позов голлівудської знаменитості. Наразі невідомо, чи Еріка Койке отримала бажану грошову компенсацію при розлученні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Що відомо про особисте життя Ніколаса Кейджа?Вперше Ніколас Кейдж пішов до вівтаря з Патрицією Аркетт. Сталось це у 1995 році. Однак минуло 6 років і пара оголосила, що розлучається. 

Такий досвід аж ніяк не повпливав на голлівудського ловеласа, тому згодом він вдруге одружився. Обраницею Ніколаса Кейджа стала Ліза Марія – донька легендарного співака Елвіса Преслі. Подружжя розлучилось у 2004 році. З того часу актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім. Дівчина не стала його офіційною дружиною навіть після народження сина Кал-Ела Каппола. 

Наступною красунею в житті 55-річного Ніколаса Кейджа була візажистка Еріка Койке. За словами інсайдерів, пара закрутила роман під час поїздки до Пуерто-Ріко, у квітні 2018 року. Вперше на публіці вони засвітились за рік у травні. Після весілля Ніколас Кейдж зізнався, що Койке водночас зустрічалась ще з одним чоловіком та хитрістю уклала з ним шлюб у Лас-Вегасі. Сама Еріка ці заяви спростовує, а очевидці їхнього спонтанного весілля розповідали, що американка навіть відмовляла Ніколаса йти до вівтаря. Після розмов про розлучення вона захотіла отримати компенсацію від екс-коханого, адже навіть 4-денний шлюб не звільняє його від поділу майна. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Зіркові розлучення
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