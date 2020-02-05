Ніколас Кейдж з'явився в першому українському трейлері до фільму "Ланцюг убивств": відео

Американський трилер "Ланцюг убивств" (Kill Chain) з Ніколасом Кейджем в головній ролі готується до великого релізу. Про це свідчить перший український трейлер, що вже підкорює мережу.

Захоплюючий трилер "Ланцюг убивств" готується до української прем'єри на 20 лютого 2020 року. Режисер Кен Сензель попіклувався про те, аби сюжет не залишив байдужим фанатів Ніколаса Кейджа і поціновувачів цього жанру.

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Перший український трейлер з'явився на ютуб-каналі Kinomania Film Distribution 3 лютого. В описі до відеоролика зазначається, що композитором стрічки виступив Маріо Грігоров.

Головна роль дісталася Ніколасу Кейджу, а його колегами по знімальному майданчику стали Аннабель Акоста, Енріко Колантоні, Райан Квонтен, Алімі Баллард, Джон Мак та Енджі Сепеда.

За сюжетом, доля несподівано зводить трьох незнайомців. Вони змушені триматися разом навіть попри те, що жоден з них цього щиро не хоче. Однак їх нелюбов один до одного пов'язують не менш великі почуття – жага помсти, пошук порятунку і ланцюг загадкових вбивств. Вони стають учасниками жорстокого конфлікту, до якого не були готовими. Тепер їм доведеться переживати наслідки.

Ланцюг убивств: трейлер українською дивитися онлайн