"Ніколи не спонсорувала АТО": концертний директор Ротару виступив із гучною заявою

Концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО, не допомагала військовим і минулоріч не приїхала на пісенний конкурс в Росію не через громадянську позицію, а через боязнь провокацій.

В ефірі російської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Сергій Лавров з журналістами обговорив ситуацію навколо нещодавнього інтерв’ю сестри Софії Ротару – Лідії – та пояснив, чому артистка цього року взяла участь в конкурсі "Пісня року", а минулого року – ні.

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Що відомо про інтерв'ю Лідії Хлябіч?

У серпні 2015 року Лідія Хлябіч в інтерв’ю журналістам видання "Бульвар Гордона" заявила, що хоч її сестра і має нейтральну позицію до "хаосу, що відбувається в Україні", втім, вона допомагала українським військовим фінансово, а її сім’я передавала консервацію та автомобіль на схід України.

"Так, вона нейтральна, але в День незалежності в Києві пройде великий концерт, в якому вона буде брати участь (станом на 2015 рік, – LifeStyle 24). Звичайно, ми за Україну: ми тут живемо, це наша батьківщина, і ми хочемо, щоб був мир, щоб всі люди жили краще. Чим можемо – допомагаємо: через наш місцевий міськвиконком віддали свою машину "Ниву" в АТО, нам потім надіслали відео, що вона дійсно доставлена ​​в пункт призначення. Ще я сто двадцять банок свого варення відправила туди ж. Чоловік бензином допомагає хлопцям і артистам з Чернівецької філармонії, які туди їздять. Вона (Софія Ротару, – LifeStyle 24) допомагала грошима. Я не питала її про це, але думаю, що допомагала", – зазначала Лідія.

Сестра Софії Ротару також додала, що не підтримує людей у прагненні повернутись у СРСР, і незважаючи на близький менталітет з росіянами, тепер вони вже не такі друзі українцям, як колись.

У мене багато знайомих в Росії, але я припинила з ними спілкуватися, тому що вони впевнені тільки в своїй правоті. "Путін, вперед!" – більше їх ніщо не цікавить,

– заявляла Лідія у 2015 році.

Що заявив концертний директор Ротару?

В ефірі програми "60 хвилин" 25 листопада Лавров заявив, що Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО.

Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням. Те інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є кого спонсорувати. У неї п'ять сестер і братів, у неї внуки, у неї діти. Внуків треба поставити на ноги, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну – абсолютна брехня,

– заявив Сергій Лавров.

На закиди російський журналістів про те, що Ротару начебто "кинула" Росію минулого року на конкурсі "Пісня року", представник української співачки заявив, що все було відмінено через можливі "провокації".

"Минулого року Порошенко намагався ввести воєнний стан в Україні, і він його зробив. Чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати з України. І це сталося саме в той день, коли Софії Михайлівні потрібно було виїжджати на "Пісню року" в поїзді. І ми побоялися провокацій, тому що з поїзда могли зняти звукорежисерів, балет, чоловіка-адміністратора. І вона з вмотивованих причин не змогла приїхати", – виправдався в російській програмі директор.

Зокрема, Лавров додав, що Ротару виступає на "Пісні року" на безкоштовній основі, відтак за слова Ангеліни Вовк (ведучої "Пісні року", – LifeStyle 24), що та їде в Росію лише за заробітком і в цей же час "по-іншому поводиться щодо Росії", можна подати в суд.

Що стосується заробітків в Росії теж хочу пояснити. У цьому році артистка приїжджає на "Пісню року", яка завжди була безкоштовною для всіх артистів. І Софія Михайлівна в тому числі безкоштовно працює на "Пісні року"... Ротару вже багато років відмовляється від комерційних виступів і проводить їх дуже рідко... Це просто завідомо неправдиві відомості, з-за яких можна подати в суд,

– зазначив концертний директор.

Дивіться програму "60 хвилин" з представником Ротару:

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Реакція російських пропагандистів

На заяву Лаврова у своєму телеграмі вже відреагувала російська журналістка Ольга Скабєєва. Вона поділилась у своєму блозі дописом російської телеграм-спільноти "Кашин" дописом: "У 60 хвилинах виступає директор Софії Ротару і каже, що вона ніколи не спонсорувала АТО, круто".



Телеграм-канал Ольги Скабєєвої / Скріншот

Хто така Софія Ротару?Радянська та українська естрадна співачка молдавського походження. За свою творчу кар'єру досягнула звань Народної артистки України та Героя України. Попри її популярність на українських теренах, від початку окупації на сході України та анексії Криму Ротару активно гастролювала Росією – давала концерти на приватних вечірках та приймала російські нагороди. У грудні 2018 року відмовилась від гастролей в Росії через воєнний стан в Україні, що тривав з 27 листопада по 26 грудня.