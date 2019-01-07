Німецький дизайнер Філіпп Плейн публічно висміяв журналістку через зайву вагу

Знаменитий німецький дизайнер Філіпп Плейн (Philipp Plein) грубо і публічно у соціальній мережі висміяв журналістку онлайн-порталу Fashionista Олександра Мондалек через негативну статтю про його бренд.

Олександра Мондалек, яка відвідала показ Philipp Plein, написала у порталі Fashionista негативну рецензію. У матеріалі йдеться, що дівчина відчувала себе "обманутою" через скасування виступу Каньє Уеста.

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А також журналістка зазначила, що відшиті для шоу речі ще більш розчаровують, ніж "неорганізована вечеря": коли всі зібралися в місці проведення банкету, виявилося, що сидіти будуть тільки дві третини гостей – такі зірки, як Біллі Портера, Періс Хілтон та інші.

Плейн не забарився з реакцією і вирішив принизити Олександру на своїй сторінці в Instagram з 1,6 мільйонами підписників. Німецький дизайнер знайшов архівне фото десятирічної давності журналістки з надмірною вагою і почав її висміювати за це.

Філіпп опублікував в Stories її фото, яке доповнив картинкою з пишнотілою людиною, і підписав "Не переймайся, дорогенька, наступного разу тобі дістанеться безкоштовна їжа".

Наступною його скандальною публікацією став скріншот Twitter-акаунти дівчини, яке він доповнив малюнком героя з мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани" Патріком з їжею.

These are the IG stories posted. I hope you’re proud of yourself for fat-shaming someone who struggles with body image anyway and for what it’s worth, I was on time. pic.twitter.com/HUYDW1ZzbX — Alexandra Mondalek (@amondalek) 13 февраля 2019 г.

Після скандалу Плейн записав декілька відео у Instagram-Stories, у яких наголосив, що його неправильно зрозуміли. Також дизайнер додав, що буде радий бачити Олександру Мондалек на наступному його показі, де він організує так, щоб її чудово зустріли.

"Якщо ти (Олександра, – LifeStyle 24) прийдеш ще коли-небудь на мій показ", – додав він.