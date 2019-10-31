Ніна і Тоня Матвієнко знялись у витонченій фотосесії для глянцю: фото

Знаменита співачка Ніна Матвієнко у 72 роки залюбки погодилась знятись для вітчизняного модного видання. У тандемі зі своєю донькою Тонею вона постала у спецпроєкті JS.

Наразі у мережі з'явилися перші знімки та фрагменти відвертого інтерв'ю з Ніною і Тонею Матвієнко. Обидві красуні приміряли для JetSetter розкішні та витончені осінні образи, в яких виглядали як справжні українські леді.

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У спілкуванні з журналістами Тоня Матвієнко зізналась, що між нею та мамою завжди був особливий зв'язок. Однак по-справжньому розуміти одна одну вони почали тільки після того, як співачка народила первістка. Тоді Тоні було всього 17 років, відтак на допомогу молодій матусі прийшла Ніна Матвієнко.

"До цього моменту все було закономірно. А коли Тоня у ранньому віці народила, я бачила, як вона була виснажена материнськими проблемами. Звісно, я приходила на допомогу. Також для мене було великим щастям, коли вона сказала: "Мама, я буду співати". До цього я бачила її талант, я чула її голос, але вона весь час пручалася, не хотіла бути, як я. А я й не вмовляла, бо бути артистом – це відповідальна справа", – зізналась Ніна Матвієнко.



Ніна і Тоня Матвієнко / JetSetter

Окрім цього, знамениті співачки розповіли, що в них буває вкрай мало суперечок. Здебільшого, вони пов'язані з побутом або вибором кавалерів Тоні Матвієнко.

Завжди були добрі стосунки. Єдине, що інколи мама не погоджувалася з моїм вибором кавалерів. Але все одно я її не слухалася. Її справа сказати про це, моя – почути та зробити висновки,

– поділилась Тоня Матвієнко.

У 72 роки Ніна Матвієнко виглядає неперевершено, тому вона не оминула питань про секрети молодості. Артистка зізналась, що їй від мами передалась звичка дбати про красу своєї шкіри, відтак вона щодня користується зволожувальними кремами та масками. А от Тоня Матвієнко зізналась, що щороку вона робить своєрідний ритуал на Великдень, який допомагає їй мати здорову шкіру обличчя.

"У нас є традиція, яку я наслідувала від мами. На Великдень ми завжди вмиваємося свяченою водою і по личку водимо яєчком, яке забарвлене у червоний колір. І дійсно, якщо подивитися на мою шкіру обличчя та моїх сестер, вона здорова, рум’яна. Так, напевно, це генетика, але такий ритуал ми робимо щороку", – розповіла Тоня Матвієнко.



Ніна Матвієнко розкрила секрет своєї молодості / JetSetter



Тоня Матвієнко в елегантній фотосесії / JetSetter



Співачка Тоня Матвієнко / JetSetter