Солістка гурту "Фристайл" Ніна Кірсо у комі: що сталося та що про неї відомо

Солістка поп-гурту "Фристайл", який був популярний у 1990-х роках знову потрапила у кому. Лікарі кажуть, що стан 55-річної артистки доволі важкий.

Що сталося з Ніною Кірсо

Ніна Кірсо 1 червня 2018 року перенесла інсульт, а вже наступного дня лікарі зробили їй операцію. Артистку знайшли непритомною у приватному будинку в Полтаві. За інформацією ЗМІ, знайомі їй телефонували, втім вона довгий час не відповідала на дзвінки, після чого вони поїхали до неї додому. Її чоловік (керівник, композитор і продюсер гурту "Фристайл") Анатолій Розанов із сином Максимом перебували в цей час на гастролях.

Читайте також: Новий лідер гурту "Скрябін", прем'єри пісень та хедлайнери: чим дивує Zaxidfest 2019

Після інстульту жінка впала в кому, вже на початку травня 2019 року жінка вийшла з коми. Однак стан її не покращився. Через деякий час їй знову стало погано. За словами автора пісень гурту "Фрістайл" Сергія Кузнєцова, попри те, що її очі відкриті, у неї немає концентрації, відтак назвати це приходом в себе ну ніяк не можна, тому що це не свідомість.

Біографія Ніни Кірсо

Майбутня зірка народилася 4 серпня 1963 року у Полтаві. З самого дитинства дівчинка любила музику, тож коли вона підросла батьки записали її у музичну школу. Там вона співала у хорі та виступала на місцевих концертах. У 1985 році Кірсо стала дипломованим інженером, проте зв'язати біографію з цією професією їй так і не вдалося.



Ніна Кірсо

В університеті дівчина не пропускала жодного концерту, тож згодом приєдналася до музичного колективу "Олімпія", керівником якого був Анатолій Розанов. Коли група почала набирати популярність, Розанов вирішив розширити колектив. Таким чином започаткувався відомий гурт "Фристайл". Серед композицій гурту можна почути поп, шансон, диско та рок.

Композитор гурту Анатолій Розанов з часом став чоловіком Ніни Кірсо. Справжня популярність до гурту прийшла у 1990-х роках. Саме тоді гурт став одним з найпопулярніших музичних колективів радянської естради. Пісні "Кораблик любви", "Белая береза" та "Цветет калина" знали на пам'ять усі шанувальники.

Ніна Кірсо допомагала чоловікові в організаційних питаннях. Вона відповідала за поліграфію, фото групи, рекламні плакати та афіші, також домовлялася про концерти і вирішувала адміністративні моменти.

Особисте життя співачки

Як відомо, чоловіком Ніни став її колега по сцені Анатолій Розанов. На час їхнього знайомства, у нього уже була сім'я і донька від першого шлюбу. Артистка радо прийняла дівчинку у новій сім'ї, а вже у 1998 році подарувала чоловікові сина. Подорослішавши, син почав виступати разом з батьками.



Ніна Кірсо з чоловіком