Ніна Матвієнко знялась у кліпі Камалії: зворушливе відео

Співачка Камалія презентувала у мережі кліп до пісні "Не плач, доню". Зворушливий ролик поступово підкорює меломанів, адже у відео можна побачити легендарну артистку Ніну Матвієнко.

За словами представників Камалії, це чи не перша по-справжньому лірична пісня в репертуарі артистки. Пісня "Доню, не плач" розкаже про материнство та труднощі, з якими стикаються жінки. Відтак у кліпі Камалія вирішила не використовувати свої гламурні образи, зробивши ролик особливо ніжним.

Читайте також: Колони і багато золота: як виглядає будинок співачки Камалії і її чоловіка-мільярдера

“Доню, не плач” – це пісня, яку зрозуміє кожна мама. Цей статус – найважча з робіт, яка приносить найбільшу радість! “Доню, не плач” народилася так само, як народжується дитина. І от коли в мене самої потекли сльози, я зрозуміла, що трек готовий. Навіть мої донечки, хоча в пісні прошу їх не плакати, можуть від неї розчулитися

– поділилась Камалія.

Окрім артистки, у кліпі знялись її доньки – двійнята Арабелла та Мірабелла. Їхня участь у знімальному процесі була прогнозованою, адже Камалія неодноразово зізнавалась, що материнство – це найкраще, що з нею сталось у житті. Тому в тематичному кліпі вона показала всю ніжність у спілкуванні з нащадками. Окрім цього, у ролику "Доню, не плач" знялась легендарна співачка Ніна Матвієнко.

"Я залюбки погодилася взяти участь у цій зйомці! Мені дуже близька ця тема, бо я й сама маю енергетично міцний жіночий рід", – прокоментувала Ніна Матвієнко.

Дивіться кліп до пісні "Доню, не плач" співачки Камалії: відео