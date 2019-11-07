Ніна Матвієнко знялась у кліпі Камалії: зворушливе відео

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Камалія зняла кліп за участю Ніни Матвієнко
Камалія зняла кліп за участю Ніни Матвієнко / Колаж LifeStyle 24

Співачка Камалія презентувала у мережі кліп до пісні "Не плач, доню". Зворушливий ролик поступово підкорює меломанів, адже у відео можна побачити легендарну артистку Ніну Матвієнко.

За словами представників Камалії, це чи не перша по-справжньому лірична пісня в репертуарі артистки. Пісня "Доню, не плач" розкаже про материнство та труднощі, з якими стикаються жінки. Відтак у кліпі Камалія вирішила не використовувати свої гламурні образи, зробивши ролик особливо ніжним. 

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“Доню, не плач” – це пісня, яку зрозуміє кожна мама. Цей статус – найважча з робіт, яка приносить найбільшу радість! “Доню, не плач” народилася так само, як народжується дитина. І от коли в мене самої потекли сльози, я зрозуміла, що трек готовий. Навіть мої донечки, хоча в пісні прошу їх не плакати, можуть від неї розчулитися
– поділилась Камалія.  

Окрім артистки, у кліпі знялись її доньки – двійнята Арабелла та Мірабелла. Їхня участь у знімальному процесі була прогнозованою, адже Камалія неодноразово зізнавалась, що материнство – це найкраще, що з нею сталось у житті. Тому в тематичному кліпі вона показала всю ніжність у спілкуванні з нащадками. Окрім цього, у ролику "Доню, не плач" знялась легендарна співачка Ніна Матвієнко. 

"Я залюбки погодилася взяти участь у цій зйомці! Мені дуже близька ця тема, бо я й сама маю енергетично міцний жіночий рід", – прокоментувала Ніна Матвієнко. 

Дивіться кліп до пісні "Доню, не плач" співачки Камалії: відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика
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