Ніна Матвієнко зробила сюрприз для учасниці "Голос. Діти-5": чуттєве відео

Українська співачка Ніна Матвієнко взяла участь у зйомках 2 випуску розважального шоу "Голос. Діти-5". Артистка вийшла на сцену та спільно з юною вокалісткою заспівала дуетом.

У неділю, 2 червня, відбувся другий випуск шоу "Голос. Діти-5". За місце у проекті позмагались талановиті співаки, які вразили зіркових суддів своїм талантом. Серед них – маленька киянка Дарина Віцан.

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Дівчинка виконала пісню "Квітка-душа" з репертуару знаменитої Ніни Матвієнко. Перед кастингом дівчинка зізналась, що є прихильницею творчості артистки та захоплюється її манерою виконання. Відтак Ніна Матвієнко вирішила підтримати дівчинку у шоу і посеред зйомок спільно з нею виконала відому пісню.

Я чула голос та на цей голос прийшла як метелик на світло. Маленькі дітки трішки хвилюються, і десь можуть в ноти не попасти. Але дайте їм сили, вони обов'язково піднімуться! Вони – світло нашої нації. Коли є такі співаки, є сьогодні й Україна,

– зазначила Ніна Матвієнко.

Від такого сюрпризу Дарина Віцан не стримувала свого захвату, а чуттєвий дует зворушив усіх зіркових тренерів та глядачів. Особливо на пісню відреагувала Джамала, яка заплакала. Дарина Віцан обрала команду Дзідзьо та пройшла до наступного етапу шоу.

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"Голос. Діти-5": дивитись онлайн – виступ Дарини Віцан та Ніни Матвієнко