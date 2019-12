Кліп легендарного гурту Nirvana набрав мільярд переглядів на ютубі

Один з найвідоміших хітів американського рок-гурту Nirvana під назвою "Smells Like Teen Spirit" набрав понад мільярд переглядів на ютубі.

Хіт був написаний Куртом Кобейном, Крістом Новоселичем і Дейвом Гролом у травні 1991 року. Пісня "Smells Like Teen Spirit" принесла шалену популярність музичному колективу та альбому "Nevermind", який довгий час займав перші позиції чартів по всьому світу. Платівка розійшлася тиражем понад тридцять мільйонів копій, а 2009 року на відеохостингу вперше опублікували кліп.

Читайте також: Елтон Джон отримав почесний орден за музичні досягнення: реакція зірки

Ролик навіть був відзначений двома преміями MTV Video Music Awards. За судженнями експертів, завдяки успіху цієї пісні гранж закріпився на хвилях найбільших радіостанцій.

Дивіться кліп на пісню "Smells Like Teen Spirit" онлайн

Відео є другим кліпом 1990-х років яке змогло перейти рубіж в мільярд переглядів. Першу позицію очолило відео іншої легенди року Guns N' Roses з піснею "November rain".

Nirvana "Smells Like Teen Spirit" текст пісні мовою оригіналу

Load up on guns and bring your friends

It's fun to lose and to pretend

She's over-bored and self-assured

Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino

A mosquito, my libido

Yeah, hey, yay

I'm worse at what I do best

And for this gift I feel blessed

Our little group has always been

And always will until the end

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino

A mosquito, my libido

Yeah, hey, yay

And I forget just why I taste

Oh yeah, I guess it makes me smile

I found it hard, it's hard to find

Oh well, whatever, nevermind

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino

A mosquito, my libido

Nirvana "Smells Like Teen Spirit": переклад на українську мову

"Пахне як підлітковий дух"

Заряджайте рушниці й приводьте друзів,

Це весело програти й притворитися,

Їй жахливо нудно й вона впевнена у собі,

О ні, я знаю важке слівце.

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт.

З вимкнутим світлом, все не так небезпечно,

Ось ми і тут, розваж нас,

Я відчуваю себе дурним та заразним,

Ось ми і тут, розваж нас.

Мулат. Альбінос.

Москіт. Моє лібідо.

Так! Хей... єей.

Я найгірший за те, що роблю найкраще,

Й за цей дар я відчуваю себе благословенним,

Наш маленький гурт був завжди,

Й завжди буде, до кінця.

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт.

З вимкнутим світлом, все не так небезпечно,

Ось ми і тут, розваж нас,

Я відчуваю себе дурним та заразним,

Ось ми і тут, розваж нас.

Мулат. Альбінос.

Москіт. Моє лібідо.

Так! Хей... єей.

Й я забув, навіщо я досліджую,

О, так, я припускаю, що це змушує мене посміхатися,

Мені здавалося це важким, це важко знайти,

То й годі, не звертате на це уваги в жодному разі.

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт, як низько?

Привіт, привіт, привіт.

З вимкнутим світлом, все не так небезпечно,

Ось ми і тут, розваж нас,

Я відчуваю себе дурним та заразним,

Ось ми і тут, розваж нас.

Мулат. Альбінос.

Москіт. Моє лібідо.

Що відомо про гурт Nirvana?Nirvana – американський рок-гурт, створений вокалістом та гітаристом Куртом Кобейном та басистом Крісом Новоселічем у 1987 році. Колектив мав шалену популярність на початку 1990-х років. Після самогубства Курта Кобейна у квітні 1994 року гурт перестав існувати. Втім серед прихильників та поціновувачів року, свою популярність група не втрачає і досі.