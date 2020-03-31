"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: що відомо про прем'єрні 1 і 2 серії
Історія про кохання, сімейні драми та материнський біль у серіалі отримала продовження: на телеканалі СТБ відбувся прем'єрний показ 2 сезону серіалу Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі". Що ж чекає на глядачів у 1 і 2 серіях – дізнавайтесь у новині.
"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 1 серія – сюжет
Одна з головних героїнь серіалу Маша Богданова вже 7 років шукає свою доньку Катю. Дівчинку ще немовлям забрав з пологового будинку її батьком Вадим Огнєв. Відтак жінка навіть не може дізнатись, чи жива її донечка. Єдине, що залишилось в Маші – це фото, яке зробив її хлопець Алекс у Бразилії. На кадрі, можливо, Вадим з Катрусею.
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Глядачі у 1 серії побачать повернення Алли на батьківщину. Успішна модель погодилась взяти участь у благодійному проєкті, однак їй знадобились дитячі фото. Тому дівчина разом з Машою вирушать до будинку Ірини Сергіївни. Серед старих знімків та документів головна героїня нарешті відкриє годну з головних таємниць свого минулого – з листа вона дізнається, хто вбив її батьків 27 років тому.
Дивіться трейлер до 1 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео
"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 2 серія – сюжет
Герман Піковий, який тільки вийшов на волю після крадіжки статуетки, відправиться до своїх спільників. Чоловік відсидів 5-річний термін у в'язниці і тепер хоче отримати свою частку за злочин. Однак Герману дають нове завдання – пограбувати професора. Він повинен вкрасти з елітного дому дорогу картину та повісити на її місце точну копію. Однак Герман не знає свого головного козиря – він виглядає точнісінько, як загиблий син професора Юра.
А от Маша Богданова не може оговтатись від інформації про смерть своїх батьків. Чи знав про це Борис – син Ірини Сергіївни та чоловік головної героїні?
Дивіться трейлер до 2 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео
Головні ролі та актори серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон:
- Маша Богданова – Катерина Тишкевич
- Вадим Огнєв – Антон Батирєв
- Аглая Калиніна – Наталі Старинкевич
- Герман Піковий – Петро Риков
- Жанна Потєхіна – Катерина Семьонова
- Катя Огнєва – Єфросинія Мельник
Прем'єра 2 сезону серіалі "Ніщо не трапляється двічі" відбулась 30 березня на телеканалі СТБ. Нові епізоди дивіться у будні дні об 20:00.
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