"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: сюжет і трейлер 3 і 4 серій

Тисячі українців із захватом зустріли 2 сезон популярного серіалу "Ніщо не трапляється двічі". Режисеркою виступила Оксана Байрак, тому на глядачів чекає захоплива історія кохання і розлуки. Чим здивує 3 і 4 епізоди серіалу – дізнавайтесь від LifeStyle 24.

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 3 серія – сюжет

У 3 серії серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон головна героїня Маша Богданова вирішить з'ясувати, що приховує таємнича лялька. Жінка переконана, що іграшку Алла не випадково передала її доньці.

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Професор Вікентій Петрович випадково зустріне чоловіка в університеті, який дуже нагадує його загиблого сина Юрія. Станеться це символічно, напередодні річниці смерті хлопця. Від такої зустрічі Вікентій Петрович матиме проблеми зі здоров'ям, тому звернеться до колишньої дружини Жанни, аби вона приїхала до нього. Ввечері вони зустрінуться віч-на-віч зі своїм минулим.

Дивіться трейлер до 3 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео

Відео буде згодом

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 4 серія – сюжет

Жанна Потєхіна розкриє таємницю свого материнства. Жінка покинула у пологовому будинку одного з новонароджених синів-близнюків. Вікентій Петрович вперше дізнається, що Юрій був не єдиним його нащадком. Водночас Герман розуміє, що з батьками його життя могло скластись зовсім інакше.

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А тим часом у будинку Огнєва також зашкалюють пристрасті. Після вечері Филомена залишається ночувати у будинку Вадима. Чоловік дав зрозуміти, що не планує мати роман з нею. Як на це відреагує запальна красуня Филомена – глядачі дізнаються ввечері 31 березня.

Дивіться трейлер до 4 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео

Відео буде згодом

Головні ролі та актори серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон:

Маша Богданова – Катерина Тишкевич

Вадим Огнєв – Антон Батирєв

Аглая Калиніна – Наталі Старинкевич

Герман Піковий – Петро Риков

Жанна Потєхіна – Катерина Семьонова

Катя Огнєва – Єфросинія Мельник

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон – графік виходу серій о 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серії – 30 березня 2020 року

3-4 (19-20) серії – 31 березня 2020 року

5-6 (21-22) серії – 1 квітня 2020 року

7-8 (23-24) серії – 2 квітня 2020 року