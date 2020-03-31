"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: головні актори українського серіалу

30 березня на телеканалі СТБ відбулась прем'єра 2 сезону українського серіалу "Ніщо не трапляється двічі". Журналісти LifeStyle 24 традиційно вирішили познайомити читачів з акторами, які постали у головних ролях стрічки.

Як відомо, режисеркою серіалу виступила Оксана Байрак. Саме вона екранізувала непересічну історію кохання головної героїні Маші Богданової. Жінка закохалась в офіцера Вадима Огнєва, який викрав з пологового будинку їхню доньку Катю. У 2 сезоні "Ніщо не трапляється двічі" автори телепроєкту вирішили показати, як мама навіть через 7 років намагається знайти свою дитину, долаючи чимало життєвих труднощів. Та чи вдасться головній героїні повернути доньку – глядачі дізнаються у нових епізодах серіалу.

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Головні ролі у серіалі виконали Катерина Тишкевич, Антон Батирєв, Валентин Томусяк, Петро Риков, Надія Мейхер-Грановська, Григорій Бакланов. Про кар'єру та особисте життя зірок "Ніщо не трапляється двічі" – читайте у матеріалі.

Катерина Тишкевич

Головну роль серіалу "Ніщо не трапляється двічі" Оксана Байрак з легкістю віддала перспективній 25-річній акторці Катерині Тишкевич. За словами телезірки, її героїня Маша кардинально зміниться у 2 сезоні.

"Вона дуже подорослішала. Минув час, який вона провела в пошуках своєї дочки. На щастя, вона знаходить дівчинку, але дитина її не знає. У героїні постійний біль в очах… Оксана так виписує сценарій, що занурюватися в них не є проблемою. Вони настільки грамотно виписані, що коли ти читаєш, то вже повністю там. Вона дуже відчуває кожного актора і тому для мене немає проблеми стати Машею", – розповіла Катерина Тишкевич журналістам СТБ.

Це не перша роль акторки і моделі в кіно. Після завершення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого вона активно брала участь у зйомках фільмів та серіалів. Наразі у фільмографії Катерини Тишкевич – 32 кінострічки.

Щодо особистого життя, Катерина Тишкевич вийшла заміж за актора Валентина Томусяка. Церемонію провели у лютому 2019 року, а захід вела Оксана Байрак.

Антон Батирєв

Російський актор Антон Батирєв все частіше з'являється у вітчизняних серіалах. Після телепроєкту "Швабра" чоловік зіграв роль мужнього і досить суворого Огнєва у "Ніщо не трапляється двічі".

Народився Антон Батирєв у Москві. Після завершення школи він вирішив не втілювати поради батьків щодо кар'єри хіміка, а пішов навчатись на акторську майстерність. Згодом Антон Батирєв зіграв головні ролі у фільмах і серіалах "Швидка допомога", "Кров янгола", "Чоловік без серця" та ін.

Антон Батирєв одружений з акторкою Євгенією Лозою. Церемонія весілля була закритою для ЗМІ та пройшла у 2019 році.

Валентин Томусяк

Цікаво, що у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" можна побачити роботу зіркового подружжя. Чоловіка головної героїні Маші Богданової зіграв актор Валентин Томусяк. Саме він є обранцем зірки серіалу Катерини Тишкевич.

Відомо, що Валентин Томусяк закінчив Київський університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Наразі актор не тільки грає в кіно, але й залюбки виходить на сцену в театральних постановках. За свою роботу він отримав Державну премію Кабміну імені Лесі Українки.

Надія Мейхер-Грановська

Участь у зйомках серіалу "Ніщо не трапляється двічі" взяла і популярна українка Надія Мейхер-Грановська. У телепроєкті Оксани Байрак вона зіграла роль Раїси.

Відомо, що починала свою кар'єру зірка з гурту "ВІА Гра". Саме завдяки колективу Надія Мейхер-Грановська отримала шалену популярність. Після виходу зі складу гурту вона реалізувала себе як дизайнер, створивши власний бренд одягу, та телеведуча. Наразі зірка знялась у десятках телепроєктів, зокрема, у мюзиклах "Сорочинські ярмарки", "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Попелюшка".

Григорій Бакланов

Окрім цього, у серіалі Оксани Байрак зіграв Григорій Бакланов. Актор відомий глядачам завдяки популярному комедійному серіалу "Спіймати Кайдаша", який вийшов на екрани у березні 2020 року. У серіалі "Ніщо не трапляється двічі" він зіграв Гліба.

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"Мій герой змінився абсолютно, цілком і повністю. Раніше він був досить наївним і легковажним хлопцем. Зараз він вже дорослий чоловік, який має сім'ю, займається побутовими і професійними питаннями. Він більше не витає в хмарах, а все ж перетворюється в чоловіка. Але, крім цього, перед ним постає важка і велика задача, яку він буде намагатися всі 8 серій подолати", – розповів про свого персонажа Григорій Бакланов.

Відомо, що 25-річний актор родом з Одеси. Після закінчення школи він вступив до столичного університету, де не тільки проявив себе як студент, але почав співпрацю з київським театром. Дебютував Григорій Бакланов на екранах у фільмі "Зустріч", після чого зіграв у "Пекельній Хоругві". Актор – неодружений, однак має стабільні стосунки з акторкою Анастасією Цимбалар.

Петро Риков

Російський актор Петро Риков родом із Великого Новгорода. За освітою він – перекладач. Однак після завершення навчання будував кар'єру манекенника та ведучого. Після років роботи Петро Риков зупинився на акторстві та зіграв у таких проєктах як "Оптимісти", "Шакал", а також українському серіалі "Ніщо не трапляється двічі".

У новинці Оксани Байрак актор отримав роль злодія та колишнього в'язня Германа Пікового, який є братом-близнюком Юрія Потєхіна.

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон – графік виходу серій о 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серії – 30 березня 2020 року

3-4 (19-20) серії – 31 березня 2020 року

5-6 (21-22) серії – 1 квітня 2020 року

7-8 (23-24) серії – 2 квітня 2020 року