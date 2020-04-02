"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії

Ввечері 2 квітня на телеканалі СТБ завершиться один з найпопулярніших українських серіалів "Ніщо не трапляється двічі". 2 сезон стрічки викликав неабияку цікавість у глядачів, адже Оксана Байрак підготувала для головних героїв багато перипетій. Чим завершаться 7 і 8 серії – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 7 серія – сюжет

Маленька Катруся вперше зустрінеться зі своєю мамою Машою Богдановою. Станеться це випадково: дівчинка знайде прихований вхід з кабінету батька, який веде до підвалу. Катя не пам'ятає маму, тому поцікавиться у Вадима Огнєва, чому їхня гостя сидить у тому приміщенні і хто вона така.

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У 7 серії Рімас також зустрінеться зі своєю мамою у в'язниці. Після цього дівчина вирішить запропонувати підступній коханці батька угоду. За розкішний маєток Зейн має витягнути Раїсу з в'язниці.

Не менші життєві труднощі чекають і на Гліба Стержакова. Вперше йому доведеться познайомитись зі своїм батьком Германом.

Дивіться трейлер до 7 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео

Відео буде згодом

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 8 серія – сюжет

Фінальна 8 серія 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі" зможе вразити глядачів. Маша Богданова оселиться в одній з кімнат будинку Вадима Огнєва. Між головними героями досі є почуття. Вранці Вадим покидає маєток у справах, а Маша розуміє, що Филомена може завадити їй відновити стосунки з чоловіком. Однак на її ревнощі Огнєв має відповідь: він просить звернути увагу на їхні обручки, де написано "Ти – моє життя".

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Поки Вадима немає в будинку, Маша Богданова не втрачає можливості налагодити спілкування з Катрусею. Дівчинка не дуже налаштована говорити з мамою та з підозрою ставиться до неї. Врешті Катя просить Машу покинути їхній будинок та повернутись до іншої родини. Головна героїня вже готова виконати прохання дівчинки, однак раптова поява Бориса змінює її рішення. Чи зможе Маша Богданова таки повернути свою сім'ю – гладачі побачать вже 2 квітня о 20:00.

Дивіться трейлер до 8 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео

Відео буде згодом

Головні ролі та актори серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон:

Маша Богданова – Катерина Тишкевич

Вадим Огнєв – Антон Батирєв

Аглая Калиніна – Наталі Старинкевич

Герман Піковий – Петро Риков

Жанна Потєхіна – Катерина Семьонова

Катя Огнєва – Єфросинія Мельник

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон – графік виходу серій о 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серії – 30 березня 2020 року

3-4 (19-20) серії – 31 березня 2020 року

5-6 (21-22) серії – 1 квітня 2020 року

7-8 (23-24) серії – 2 квітня 2020 року