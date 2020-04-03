"Ніщо не трапляється двічі" 3 сезон: чи буде продовження серіалу

Після останніх епізодів 2 сезону серіалу "Ніщо не трапляється двічі" всі кіномани, які із захватом переглядали серії, в очікуванні продовження історії. І хоч офіційного підтвердження про зйомки 3 сезону немає, вкінці стрічки автори зробили відкритий фінал, що вказує на можливе продовження.

30 березня в Україні відбулась прем'єра драматичного серіалу "Ніщо не трапляється двічі". 2 сезон відзначився чималою кількістю сюжетних поворотів, відтак глядачі уважно спостерігали за всіма життєвими труднощами героїв. Тому головним питання кіноманів залишається відкритим: "Чи зніматимуть продовження серіалу?"

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Наразі однозначної відповіді немає. Представники СТБ не оголошують про зйомки наступних епізодів. Однак на інстаграм-сторінці режисерка Оксана Байрак натякає на можливу роботу над 3 сезоном.

Особливу увагу прикувала історія Маші Богданової та Вадима Огнєва, які нарешті зустрілись після стількох років розлуки. Донька головної героїні не хоче приймати маму, тому жінці складно знайти до дівчинки підхід. Однак все змінюється, коли сім'я потрапляє в ситуацію, коли треба боротись за своє життя. У фіналі вони вирушають на яхті, а маленька Катруся нарешті починає називати Машу мамою.

Такий відкритий фінал дає змогу авторам продовжити сюжетні лінії головних героїв. На це вказує і те, що Борис хотів забрати Машу і не має наміру здаватись. Тому користувачі мережі вже припустили, що саме він більш яскраво постане на екранах у 3 сезоні. Цікаво, що на радість прихильників від такого фіналу Оксана Байрак змусила сумніватись усіх, чи насправді Маша і Вадим разом, що може вказувати на майбутні зйомки.

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Водночас у ЗМІ припускають, що 3 сезон може з'явитись восени 2021 року. Однак через пандемію коронавірусу дата прем'єри може ще зміститись.

Головні ролі та актори серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: