Ніжність та сексуальність: Ірина Шейк знялась в новій рекламі для Intimissimi

Російська супермодель Ірина Шейк вже 10 років носить статус амбасадора (представника) білизняної марки Intimissimi. У новій рекламній кампанії вона показала, як можна поєднати вроджену сексуальність та стриману елегантність в одному кадрі.

33-річна зірка подіумів цього сезону має особливо напружений графік – участь в Тижнях моди у Нью-Йорку, Лондоні та Мілані. Побувши деякий час з донькою Леєю, зірка повернулась до знімань та представила публіці новий відеоролик від бренду Intimissimi.

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Для нової реклами Ірина Шейк примірала кілька речей марки з тонкого світлого кашеміру, що чудово гармоніювали з її засмаглою шкірою, тілесним макіяжем та золотистими сережками. Ефект мокрого волосся створили домашній образ моделі, від чогось залишились в приємному здивуванні прихильники Ірини.

На іншому фото Ірина приміряла чорну водолазку та сережки-кільця, а своїм проникливим поглядом заглядала в душі усіх фанатів. Автором фотографій став Rowan Papier.