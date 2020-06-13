Популярна українська співачка Настя Каменських долучилася до флешмобу #Мандруй Україною. Зірка розповіла, де встигла побувати, та закликала відвідати різноманітні куточки рідної землі.

Настя Каменських разом із чоловіком, репером та продюсером Потапом обожнюють подорожувати. Пара неодноразово відправлялася на відпочинок у різні країни світу, проте не забувала і про українські мальовничі місця. На особистій сторінці в інстаграмі NK поділилася зворушливим дописом.

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Образ Насті Каменських

Настя Каменських поділилася світлиною, яку зробила у свій день народження. Саме в такому образі вона відсвяткувала особливий день на карантині. Настя зображена у ніжній сукні бежевого кольору з декольте та мереживній накидці.

Доповнила свій образ оригинальними аксесуарами. Її вуха прикрашали неординарні сережки золотистого кольору, а на руці був схожий до них браслет. Шию Настя прикрасила ланцюжком, а струнку талію підкреслила за допомогою коричневого поясу з великою пір'їною. Волосся артистка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила ніжний макіяж в нюдових тонах.



Стильний літній образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux

NK закликала мандрувати Україною

Настя зазначила, що наша Україна дивовижно красива і закликала прихильників відкривати її разом.

Я об'їздила всю країну і закохалася в кожен її куточок,

– зізналася зірка.

Вона запропонувала підписникам публікувати у соціальних мережах фото та відео з улюблених місць в Україні з хештегом #Мандруй Україною, щоб надихати інших подорожувати і пізнавати нові куточки.