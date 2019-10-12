Ніжно-рожева пудра в поєднанні з метеликами: як виглядає найніжніший образ королеви Летиції

818 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Її Величність Летиція давно називається іспанською іконою стилю, оскільки під час кожного виходу демострує відмінний смак. Однак сьогодні, 12 жовтня, у неї була відмінна можливість одягнути найніжнішу сукню, яка підійшла лише для визначної події.

Річ у тім, що 12 жовтня жителі Іспанії та її монарша сім'я відзначають Національний день Королівства Іспанії. З нагоди державного свята Її Величність обрала особливу сукню.

Читайте також: Повторила бюджетний образ: королева Іспанії Летиція здійснила світський вихід у Мадриді – фото

На урочистому параді у супроводі свого чоловіка Філіпа VI, який одягнув святкову форму, а також доньок Софії та Леонор, з’явилася розкішна королева Летиція.

Королева Летиція
Королівська сім'я Іспанії / Getty Images 

На ній була ніжно-рожева сукня від її улюбленого іспанського бренду Felipe Varela. Дизайнер марки шиє вбрання для представниці монаршої родини лише на замовлення. Тож, можете бути впевнені, другого такого плаття ви не знайдете!

Сукня з акцентом на талії, пишною спідницею, а також прозорим рукавом, створеним з органзи, відмінно підкреслила витонченість 47-річної королеви. Що цікаво, рукави вбрання відрізнялися особливою вишивкою у формі метеликів. Елегантний образ іспанської красуні довершили туфлі з трендовими пластиковими деталями, а також яскравий клатч/

Королева Летиція
Королева Летиція з доньками / Getty Images 

blog_ava
Шлях Королеви: пам'ятник Анні, доньці Великого князя Київського Ярослава, відкрили у Бельгії
сьогодні
3419
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
сьогодні 18:24 День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
Квітослава Туз 3007
"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
сьогодні 14:32 "Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 465
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
11 жовтня 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
459
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
11 жовтня 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 2989
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
11 жовтня 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1894
Новини
Більше новин
Залиште відгук