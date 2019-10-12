Ніжно-рожева пудра в поєднанні з метеликами: як виглядає найніжніший образ королеви Летиції

Її Величність Летиція давно називається іспанською іконою стилю, оскільки під час кожного виходу демострує відмінний смак. Однак сьогодні, 12 жовтня, у неї була відмінна можливість одягнути найніжнішу сукню, яка підійшла лише для визначної події.

Річ у тім, що 12 жовтня жителі Іспанії та її монарша сім'я відзначають Національний день Королівства Іспанії. З нагоди державного свята Її Величність обрала особливу сукню.

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На урочистому параді у супроводі свого чоловіка Філіпа VI, який одягнув святкову форму, а також доньок Софії та Леонор, з’явилася розкішна королева Летиція.



Королівська сім'я Іспанії / Getty Images

На ній була ніжно-рожева сукня від її улюбленого іспанського бренду Felipe Varela. Дизайнер марки шиє вбрання для представниці монаршої родини лише на замовлення. Тож, можете бути впевнені, другого такого плаття ви не знайдете!

Сукня з акцентом на талії, пишною спідницею, а також прозорим рукавом, створеним з органзи, відмінно підкреслила витонченість 47-річної королеви. Що цікаво, рукави вбрання відрізнялися особливою вишивкою у формі метеликів. Елегантний образ іспанської красуні довершили туфлі з трендовими пластиковими деталями, а також яскравий клатч/



Королева Летиція з доньками / Getty Images