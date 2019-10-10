Нобелівська премія з літератури-2019: відомі імена лауреатів

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Нобелівська премія 2019 з літератури: лауреати – список
Нобелівська премія з літератури / litakcent.com

У Стокгольмі 10 жовтня оголосили імена володарів Нобелівської премії з літератури у 2018 та 2019 році. Премію за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук. А за 2019 рік був нагороджений австрієць Петер Гандке.

За що присудили премію за 2018 рік?

Дізнайтеся, кому і за що вручили Нобелівську премію з хімії-2019

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присуджується польській письменниці Ользі Токарчук "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".

За що присудили премію за 2019 рік?

Нобелівську премію з літератури за 2019 присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію та специфіку людського досвіду".

Чому в 2018 році не вручали Нобелівську премію з літератури?

Шведська академія вирішила не вручати премію у 2018 році через секс-скандал, що розгорнувся в освітньому закладі. На тлі кампанії #MeToo майже 20 жінок звинуватили відомого шведського фотографа і режисера французького походження Жан-Клода Арно у сексуальних домаганнях. За даними ЗМІ, деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду. Для цього потрібна віза Шведської академії, одним з членів якої є дружина Арно – поетеса і драматургиня Катаріна Фростенсон.

Крім того, виявилося, що разом з чоловіком вона є співвласницею культурного центру, який отримував дотації від Академії, тобто фактично виплачувала гроші сама собі. Арно та Фростерсон закиди відкидали, проте через скандал кілька членів Академії подали у відставку.

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Що відомо про Нобелівську премію з літератури? Премію вручають з 1901 року. Її лауреатами стали загалом 114 осіб – в якісь роки премія не вручалася, в якісь її ділили між двома письменниками. Преміальний фонд – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США). У 2017 році лауреатом став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Література Нобелівська премія Швеція Новини культури
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