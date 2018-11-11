Ноги на стіл, – у мережі розкритикували оголене фото Світлани Лободи

3496 Читать новость на русском
Світлана Лобода
Світлана Лобода / Instagram

Українська співачка Світлана Лобода, яка часто гастролює у Росії, викликала шквал обговорень у мережі після публікації пікантного фото.

Новий знімок Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Світлана Лобода вкотре підігріла чутки про роман з лідером гурту Rammstein: деталі

Світлана зробила селфі перед дзеркалом, на якому вона позує оголеною, а груди прикривають лише довге волосся. Користувачі у соціальних мережах звернули увагу на те, як Лобода закинула ноги на стіл.

"Світлано, ніхто навіть не помітив вашого оголеного тіла. Як замислювалося – тільки ноги", "Можна і ноги на стіл. Суперзірка", – пишуть Інтернет-юзери.

У підписі до фото Лобода написала слова подяки місту Дюссельдорфу, у якому напередодні виступила з концертом.

лобода
Світлана Лобода / Instagram

Нагадаємо, наразі невідомо, хто став батьком другої доньки Лободи. Однак російські ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тілль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали на честь батька.

Днями артист підігрів ці чутки. Тілль Ліндеманн приїхав до Москви та сам забрав Світлану Лободу з лікарні. Зірці стало погано на репетиції, згодом медики діагностували в неї обструкцію нирок. Після операції Світлану Лободу виписали з клініки. За інформацією російських ЗМІ, Тілль Ліндеманн повіз співачку на вечерю до ресторану, де до них приєдналась донька зірки від першого шлюбу Євангеліна.

Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1407
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1044
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук