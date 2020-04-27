Noize MC випустив новий кліп про Чорнобильську трагедію "26.04": щемливе відео

Російський репер Noize MC, який виступає проти політики Кремля та підтримує Україну, презентував новий трек символічною назвою "26.04" у день роковин аварії на Чорнобиській АЕС.

Іван Алексєєв (Noize MC) випустив свій новий реп-трек та кліп на нього 26 квітня 2020 – у 34 роковини Чорнобильської трагедії. Поміж спогадів про катастрофу в Україні репер наводить паралелі з ситуацією, що відбувається у світі зараз – пандемією коронавірусу. Як колись, так і зараз люди ховаються по своїх домівках, щоб уберегти себе від зараження смертельною хворобою. Про це повідомляють на "Медуза".

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Noize MC випустив кліп-присвяту всім рятувальникам – колишнім ліквідаторам і нинішнім лікарям, які незважаючи на особисті проблеми та сім'ї стоять на передовій, щоб врятувати людство. Відомо, що всі кошти, виручені від переглядів відеосинглу "26.04", будуть передані до російського фонду допомоги медикам "Вблагодарность".

"В останні квітневі вихідні 1986-го року у радянських людей були свої плани – і це було важливіше найстрашнішої ядерної катастрофи в історії людства. На прохання лікарів Людмила Ігнатенко привезла в прип'ятську лікарню молоко для пожежних, які постраждали під час гасіння пожежі на ЧАЕС, потім зібрала сумки з речами для чоловіка, який разом з обпаленими товаришами вирушав спецрейсом в московську радіологічну лікарню № 6. І поїхала до його батьків у село – садити картоплю. Тому що домовилися. Тому що треба.

Пам'ятайте, як починалася пандемія коронавірусу? Як поблажливо дивилися на "панікерів"; як завзято натовпами ломилися на шашлики; як ігнорували італійську статистику; як все менш впевнено повторювали мантру "так від звичайного грипу щороку помирає більше"? Так само, напевно, відмахувалися від провісників виверження і жителі Помпеї 2000 років тому", – йдеться у коментарі Noize MC до прем'єри "26.04".

Noize MC – 26.04: дивитись відео онлайн

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Текст пісні Noize MC "26.04"

Видишь света столб ослепительный

Бьющий в апрельское небо над Припятью?

Скоро птицами на асфальт пепел выпадет:

Краснокожий Первомай, рентгены дикие

Волдыри и тошнота. Эвакуация

Ликвидаторы, дозиметристы, милиция

В окне на кухне небывалая иллюминация:

Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами



В роддомах ищут сосцы маленькие Тельцы

Копят невидимые тельца заразной пыльцы

Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на «скорых»

Совсем недавно он весёлым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Ткани поражены, рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах

Пустеет город, трещат приборы

Сквозь тонны бора и песка летят нейтроны

Сбоят нейроны

Сходят слоями с тел покровы

Войска гражданской обороны в бою с графитом несут урон

И призраков ждут вдовы дома

Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем

Других настигнет позже цезий-137

Над человеческими ульями туча ползёт

Неправильные пчёлы тащат в город неправильный йод

Приспів:

Видишь света столб ослепительный

Бьющий в апрельское небо над Припятью?

Скоро птицами на асфальт пепел выпадет

Краснокожий Первомай, рентгены дикие

Волдыри и тошнота. Эвакуация

Ликвидаторы, дозиметристы, милиция

В окне на кухне небывалая иллюминация

Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами



Энергии навалом у нас тут: спасибо мирному атому

Махнём к твоим на Пасху, к моим — на Девятое

На этих выходных — картоха, на Первое — в лес

На наши планы целой эпохи хватит только в обрез

На наши планы сил и здоровья нужен целый вагон

Айда на мост бегом — оттуда, говорят, виден огонь

Там по грязному притоку в прекрасное далёко

Начинают путь дары четвёртого энергоблока

Да всё в порядке, в целом, с фоном радиационным

Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов!

Пожар пожаром, но есть и поизысканней драма:

Кто кого — московский «Спартак» или киевское «Динамо»?

Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы

Некуда торопиться — впереди ещё лет тридцать

Плутоний в Зоне превратится в америций

Время разложит очевидцев по онкобольницам

Приспів

Видишь света столб ослепительный

Бьющий в апрельское небо над Припятью?

Скоро птицами на асфальт пепел выпадет:

Краснокожий Первомай, рентгены дикие

Волдыри и тошнота. Эвакуация

Ликвидаторы, дозиметристы, милиция

В окне на кухне небывалая иллюминация:

Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами



В роддомах ищут сосцы маленькие Тельцы

Копят невидимые тельца заразной пыльцы

Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на «скорых»

Совсем недавно он весёлым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах