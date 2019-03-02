Noize MC виступить в Україні з ювілейним концертом

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Noize MC
Noize MC / versiya.info

Концерт російського репера Noize MC відбудеться у Києві 7 червня в концертному клубі Stereo Plaza.

Востаннє гурт давав концерт у Києві ще у грудні 2017 року. Тоді музиканти вийшли на сцену у касках та "формі" спецпризначенців з промовистою абревіатурою ФСБУ, а Іван Алєксєєв – в помаранчевому костюмі ув'язненого.

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Він неодноразово публічно засуджував агресивну політику Кремля проти України та анексію Криму. Саме тому на його футболці зображені прапори обох країн, об'єднані знаком миру. 

Тоді музикантам скасували з десяток концертів у Росії з абсурдних причин – "мінування концертної зали" і "пошук наркотиків".

Іван Алєксєєв
Іван Алєксєєв під час концерту у Києві, 2017 рік

А у 2014 році Noize MC цькували на батьківщині за виступ на ZaxidFest під Львовом, коли Іван взяв в руки український прапор. 

Іван Алєксєєв
Концерт на ZaxidFest

Проте навіть після такого тиску Noize MC не припинив їздити з концертами в Україну.

 

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Теги: Новини Росії Новини України LifeStyle Новини культури Новини Києва Концерти Noize MC Музика
Джерело: 24 Канал
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