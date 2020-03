Номінант Греммі Вітторіо Гріголо виступив на "Голосі країни-10": видовищне відео

У неділю, 22 березня, учасники розважального проєкту поборолись за можливість продовжити участь у "Голосі країни-10". Тому глядачі могли побачити запекле вокальне протистояння. Окрім цього, зірковим гостем випуску став співак з Італії Вітторіо Гріголо.

Про особливий виступ організатори "Голосу країни-10" оголосили напередодні 10 випуску. Найвідоміший італійський тенор головних театрів світу, номінант престижної премії Греммі Вітторіо Гріголо відкривав 10 ефір. На сцені він виконав безсмертний хіт The Show Must Go On, викликавши овації в залі.

Хто такий Вітторіо Гріголо? Ще у дитинстві талановитий італієць почав підкорювати світ своїм голосом. Спершу Вітторіо Гріголо виступав у знаменитому хорі Сикстинської капели, що у Ватикані. Та вже у 13 років дебютував у оперному театрі Рима, виступаючи з таким легендарним вокалістом як Лучано Паваротті. Також співак став наймолодшим тенором-дебютантом в театрі Ла Скала, з яким почав співпрацю у 23.



Це вперше Вітторіо Гріголо здійснив візит до України. Артист виступив на "Голосі країни" та дав майстер-клас українським студентам-вокалістам.

Дивіться відео виступу Вітторіо Гріголо на "Голосі країни-10": відео

Цікаво, що організатори шоу не порушили карантину. Нокаути "Голосу" записували до пандемії коронавірусу, що підтвердила у мережі телеведуча Катя Осадча.

"Коли ми знімали нокаути, то навіть не підозрювали, що в ефір цей етап вийде, коли в усій країні буде оголошено карантин. Ми знали про епідемію в далекому Китаї, знали про перші випадки в Італії і вірили, що до нас коронавірус не дійде. Варто пам'ятати, аби епідемія не поширювалася, треба залишатися вдома", – написала Катя Осадча.