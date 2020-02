Перемога у будь-якій номінації Оскара означає, що з цього моменту і назавжди ім'я режисера, актора чи навіть командна робота стануть відомими в усьому світі. Однак ні для кого не секрет, що найбільш престижно перемогти та отримати статуетку у номінації "Найкращий фільм". Тож, які фільми можуть стати її лауреатами – читайте далі.

Вже 9 лютого у театрі "Долбі" відгримить одна з найочікуваніших подій у галузі кінематографа – Оскар-2020. Запрошені зірки в очікуванні феєричного шоу, а номіновані знаменитості не можуть дочекатися на оголошення своїх імен як переможців у певній категорії.

Однак чи не всі номінанти, кінокритики та знавці в галузі кіно точно знають, що найбільше у будь-якому куточку світу чекають на результати та названого лауреата у категорії "Найкращий фільм".

Якщо раптом якусь із цих стрічок ви не бачили, пропонуємо вашій увазі опис та всі деталі номінованих картин на Оскар-2020.

Фільми-номінанти на Оскар-2020

"Аутсайдери" або "Форд проти Феррарі" (Ford v. Ferrari)

Режисер: Джеймс Менголд

Жанр: біографія, драма

В головних ролях: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джуп, Пол Спаркс, Еміль Бехешті

Прем'єра у світі: 30 серпня 2019 року

Прем'єра в Україні: 14 листопада 2019 року

Сюжет: події фільму "Аутсайдери", знятого за реальною історією, розгортаються у 1966 році. У центрі постає відомий бізнесмен, спадкоємець та керівник Ford Motor Company Генрі Форд ІІ. Він неабияк розлютився на своїх працівників, а також на самого себе за те, що їхню корпорацію стабільно випереджуються менші компанії, зокрема, Ferrari. Тому він разом із винахідливими та талановитими інженерами та ініціює розробку принципово нового автомобіля, який зміг би перевершити запеклого суперника Феррарі. В кінцевому результаті інженеру Керроллу Шелбі та автогонщику Кену Майлзу доведеться пройти крізь розчарування і пережити «палиці» у їхніх колесах, аби досягти поставленої цілі – перемоги на Ле-Мані.

"Ірландець" (The Irishman)

Режисер: Мартін Скорсезе

Жанр: кримінал, біографія, драма

В головних ролях: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Боббі Каннавале, Себастьян Маніскалко, Стівен Грем

Прем'єра у світі: 28 вересня 2019 року

Прем'єра в Україні: 31 жовтня 2019 року

Сюжет: Френкі Ширан, якому довелося пройти Другу світову війну, відомий як діяч профспілок, а також вправний мафіозі. На рахунку вбивці на прізвисько "Ірландець" близько 25 гангстерів, серед яких ще один діяч профспілок Джиммі Хоффа. Повернувшись у США, до мирного життя, Ширан швидко знайшов застосування своїм навикам. А про те, що та як він робив, Френкі ділиться з журналістами, стоячи на порозі смерті.

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

Режисер: Тайка Вайтіті

Жанр: комедія, драма, військовий

В головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Тайка Вайтіті, Роман Ґріффін Дейвіс, Томасін МакКензі, Сем Роквелл, Ребел Вілсон, Алфі Аллен

Прем'єра у світі: 8 вересня 2019 року

Прем'єра в Україні: 23 січня 2020 року

Сюжет: у центрі сюжету постає десятирічний хлопчик Йоганнес, який живе з мамою у Німеччині, наприкінці Другої світової війни. Його старша сестра нещодавно померла, а батько, від якого вже давно немає жодних новин, пішов на фронт. Хлопчик живе та росте у нацистському середовищі, тому метою його життя та найбільшою дитячою мрією є посада особистого охоронця Гітлера. Йоганнес вирішує впевнено досягати своєї цілі, тому наполегливо тренується у військовому таборі разом з іншими хлопчиками. Попри свій досить юний вік, йому доводиться бачити справжнє життя без прикрас. Реалії та навколишнє середовище чинять на Йоганнеса набагато більший вплив, ніж будь-які агітаційні промови.

"Джокер" (Joker)

Режисер: Тодд Філліпс

Жанр: кримінал, драма, DC

В головних ролях: Хоакін Фенікс, Зазі Бітц, Роберт Де Ніро, Шей Вігем

Прем'єра у світі: 31 серпня 2019 року

Прем'єра в Україні: 3 жовтня 2019 року

Сюжет: події розгортаються у 1981 році навколо коміка Артура Флека, який живе у Готем-сіті. Дорослий чоловік розчарувався у своїй професії. Його талант не отримав бажаного попиту, а глядачі не змогли подарувати йому очікувану любов. Через низку невдач Артур втрачає світлий розум і починає вбивати людей жахливими способами. Такі події наганяють жах на мешканців його міста.

"Маленькі жінки" (Little Women)

Режисер: Грета Гервіг

Жанр: драма, мелодрама

В головних ролях: Сірша Ронан, Емма Вотсон, Флоренс П'ю, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Лора Дерн

Прем'єра у світі: 7 грудня 2019 року

Прем'єра в Україні: 30 січня 2020 року

Сюжет: в основу фільму "Маленькі жінки" покладено однойменний роман Луїзи Мей Олкотт, що вийшов у двох томан в 1868 та 1869 роках. Події розгортаються у розпалі громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. В центрі сюжету четверто сестер Джо, Мег, Емі та Бет, а також їхня матір Мармі. Усі вони чекають на повернення голови сімейства, батька 4 дітей, з війни. Однак, попри їхнє очікування, життя не стоїть на місці. Дівчата дорослішають, стають амбіційними, впевненими та красивими жінками. Тепер їм належить приймати такі відповідальні рішення, які впливатимуть на усе їхнє подальше життя. Кожній із них нав'язують – для жінки головне вдало вийти заміж. Однак такі життєві погляди не всім із сестер Марч до душі.

"Шлюбна історія" (Marriage Story)

Режисер: Ноа Баумбах

Жанр: драмедія

В головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Адам Драйвер, Лора Дерн, Алан Алда, Рей Ліотта

Прем'єра у світі: 29 серпня

Сюжет: події фільму "Шлюбна історія" розгортаються у маленькій американській сім'ї. Ніколь – актриса театру, дружина та мама сина Генрі. Чарлі – її чоловік, успішний театральний режисер з Нью-Йорка. Він саме займається постановкою п'єси, головну роль у якій повинна виконати його дружина. Однак, попри гармонійні та теплі робочі відносини, особисте життя подружньої пари перетворилася на клубок проблем і непорозумінь. Тому вони двоє приймають серйозне рішення – розлучення. Ніколь разом із сином переїжджає до Лос-Анджелеса, де отримує роль у новому серіалі. Також вона наймає досвідченого та висококласного адвоката, який обіцяє зробити все, аби Генрі залишився з нею. Маніпулятивним шляхом адвокату вдається змусити Чарлі звернутися до юристів. Тепер мирне розставання подружжя перетворилося на емоційну та виснажливу боротьбу.

"1917"

Режисер: Сем Мендес

Жанр: драма, військовий, історія

В головних ролях: Річард Медден, Бенедикт Камбербетч, Марк Стронг, Ендрю Скотт, Колін Ферт, Джордж МакКей, Дін-Чарльз Чепмен

Прем'єра у світі: 4 грудня

Прем'єра в Україні: 30 січня 2020 року

Сюжет: події розгортаються у розпалі Другої світової війни. В центрі сюжету постають двоє британських солдатів – Шофілд та Блейк. Хлопці отримують від "верхів" завдання, виконати яке успішно, тим паче за таких умов, практично неможливо. Солдати повинні перетнути величезну територію, яку контролює супротивнику, аби передати ваєливе повідомлення командуванню союзників. Що важливо, зробити це потрібно за найкоротший термін. Адже, якщо інформація не надійде до командирів вчасно, розпочнеться потужний наступ, якому вони не зможуть протистояти. Їм відомо, що ворог підготував смертельну пастку для тих, хто піде в атаку. На плечах Шофілда та Блейка місія, виконавши яку вони зможуть зберегти життя сотень солдатів.

"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time... in Hollywood)

Режисер: Квентін Тарантіно

Жанр: драма, комедія, трилер, кримінал

В головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі, Аль Пачіно, Дакота Фаннінг, Еміль Хірш, Маргарет Куеллі

Прем'єра у світі: 21 травня 2019 року (Каннський кінофестиваль)

Прем'єра в Україні: 15 серпня 2019 року

Сюжет: події фільму "Одного разу в Голлівуді" розгортаються у Лос-Анджелесі влітку 1969 року. В основу сюжету покладено реальну історію, якій Тарантіно додав художнього вимислу та перчинки. Головний герой Рік Далтон телевізійний актор, який саме переживає злети у кар'єрі після своїх нещодавніх зйомок. Він мріє закріпити свій успіх та отримати популярність у всьому світі. Його товариш Кліфф Бут, що працює дублером, також не хоче пасти задніх. Тому вони разом вирішують прорватися у світове кіно. Через це вони випадково стануть свідками резонансних подій.

"Паразити" (Parasite)

Режисер: Пон Джун-хо

Жанр: драма, трилер, комедія

В головних ролях: Сон Кан-Хо, Лі Сон-гюн, Чо Йо-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин

Прем'єра у світі: 21 травня 2019 року (Каннський кінофестиваль)

Прем'єра в Україні: 1 серпня 2019 року

Сюжет: хлопчик Кі Ву виріс у бідній родині. Його сім'я заробляє на життя, збираючи картонні коробки від піци. Якось підліток дізнається про вакансію репетитора з англійської. Він повинен давати уроки для дитини із заможної родини. Не обдумуючи, Кі Ву вирішує підробити собі документи про освіту, аби отримати роботу. Не підозрюючи, що з ними працює шахрай, багатії приймають хлопця на роботу. Тепер фінансове становище родини Кі Ву значно покращилося. Однак, відчувши запах грошей, зупинятися на досягнутому він не збирається.

