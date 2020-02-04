Номінанти Оскара Тарантіно, Баумбах та Джун Хо стали редакторами глянцю W: що з цього вийшло

Зірковий склад кінорежисерів долучився до створення цікавого та майже дебютного проєкту видання W Magazine. Квентін Тарантіно, Пон Джун Хо та Ноа Баумбах стали редакторами власних режисерських номерів випуску. Востаннє таке можна було побачити у 2018 році.

Беззаперечно геніальний і талановитий Квентін Тарантіно для обкладинки власного номеру обрав актрис Маргарет Квеллі і Майкі Медісон, які зіграли другорядні ролі у його фільмі "Одного разу в Голлівуді". Додамо, що фільм фігурує у 9 номінаціях на премію Оскар-2020. Автором знімків став Анджело Пеннетта.

Варто знати: Оскар-2020: список номінантів престижної премії



Режисерський номер W Magazine від Квентіна Таранітно з Маргарет Квеллі і Майкі Медісон та іншими / Фото: Анджело Пеннетта, W Magazine

Південнокорейський режисер Пон Джун Хо, який став режисером фільму "Паразити" та отримав за нього перемогу на Каннському кінофестивалі і Гільдії сценаристів США, обрав за модель актрису з власного фільму Чо Йо Чжон. Автором стильної фотосесії став Лі Чже Хек, який раніше створив постер до фільму "Паразити", що також претендує на Оскар-2020.



Режисерський номер W Magazine від Пона Джун Хо з Чо Йо Чжон / Фото: Лі Чже Хек, W Magazine

Щодо американського режисера та сценариста Ноа Баумбаха, який став режисером фільму "Шлюбна історія" (що теж номінований на Оскар-2020), то для зйомки свого номеру він запросив 74-річну американську співачку та актрису Деббі Гаррі. Жінка позувала для іменитого фешн-фотографа Стівена Шора.



Режисерський номер W Magazine від Ноа Баумбаха з Деббі Гаррі / Фото: Стівена Шора, W Magazine

Додамо, що окрім робіт Тарантіно, Баумбаха та Джун Хо на головну нагороду Оскара в категорії "Найкращий фільм" претендують й інші фільми:

"Форд проти Феррарі"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.