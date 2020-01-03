Номінантка та ведуча Золотого глобусу 2020 Марго Роббі стала зіркою глянцю

Австралійська кіноактриса Марго Роббі у свої 29 досягла вже чималих висот у кінокар'єрі. Цьогоріч їй пощастило потрапити у список номінантів на премію Золотий глобус, а також стати ведучою церемонії, яка відбудеться 6 січня. Напередодні грандіозної події в Голлівуді видання Variety запросило актрису на зйомки для глянцю.

Автором чуттєвих фотографій для Variety став Арт Стреібер. Чорно-білі та кольорові знімки були зроблені в кімнаті, ледь наповненій світлом. Для фотосесії Марго приміряла один образ, що складався з прозорого верху з трендовим страусиним пір'ям та чорного низу. За макіяж Роббі обрала природність з легким акцентом на губах, а за зачіску – легке хвилясте волосся.

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Наразі це перша обкладинка 2020 року для Марго Роббі, а портретні фото для видання – її перша фотосесія у новому році.

Додамо, що автори інтерв'ю з Марго Роббі покликали її завдяки останнім кільком роботам, у яких вона взяла участь – "Секс-бомба", де заслужила номінацію на Золотому глобусі у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", а також у фільмі "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)".