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Номінантки на "Найкращу жіночу роль" приголомшили виходом на червоній доріжці Оскара-2020

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Номінантки на "Найкращу жіночу роль" на Оскарі-2020 / Колаж: LifeStyle 24

Чи не найбільша увага сьогодні, у день проведення Оскара-2020, буде прикута до номінанток на одну з головних категорій – "Найкращу жіночу роль". Так, поки церемонія нагородження ще не розпочалася, пропонуємо вам оцінити образи номінанток, які вже засвітилися на червоній доріжці.

Попри акторську майстерність, на церемонії нагородження Оскар-2020 фанати зірок, папараці та гості стежать за червоною доріжкою. Тим паче, якщо на легендарний хідник ступають номінантки на "Найкращу жіночу роль".

Дивіться тут: Церемонія нагородження премії Оскар-2020: онлайн-трансляція

Цьогоріч претендентками на Оскар-2020 є Рене Зеллвегер, Сірша Ронан, Скарлет Йоганссон, Синтія Еріво та Шарліз Терон.

Сірша Ронан, яка зіграла головну роль у фільмі "Маленькі жінки", обрала контрастний образ від Valentino.

Сірша Ронан Оскар-2020
Сірша Ронан 

Рене Зеллвегер, зірка фільму "Джуді", віддала перевагу блискучій сукні на один рукав від Armani Prive.

Оскар-2020
Рене Зеллвегер 

Ще одна їхня конкурентка Синтія Еріво, що зіграла у "Гаррієт", вразила пишним вбранням від Versace.

Оскар-2020
Синтія Еріво 

Шарліз Терон, представниця фільму "Сенсація", прийшла боротися за статуетку Оскар-2020 у чорній сукні з шлейфом від Christian Dior.

Оскар-2020
Шарліз Терон 

Замикати п'ятірку випало Скарлет Йоганссон, яка розлучалася з чоловіком у фільмі "Шлюбна історія", одягнула сукню від Oscar de la Renta.

Оскар 2020
Скарлет Йоганссон 

Всі фото: Getty Images 

Оскар-2020: список номінантів престижної премії
9 лютого
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Новини LifeStyle Стиль і мода Шарліз Терон Скарлетт Йоганссон
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