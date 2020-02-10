Номінантки на "Найкращу жіночу роль" приголомшили виходом на червоній доріжці Оскара-2020

Чи не найбільша увага сьогодні, у день проведення Оскара-2020, буде прикута до номінанток на одну з головних категорій – "Найкращу жіночу роль". Так, поки церемонія нагородження ще не розпочалася, пропонуємо вам оцінити образи номінанток, які вже засвітилися на червоній доріжці.

Попри акторську майстерність, на церемонії нагородження Оскар-2020 фанати зірок, папараці та гості стежать за червоною доріжкою. Тим паче, якщо на легендарний хідник ступають номінантки на "Найкращу жіночу роль".

Дивіться тут: Церемонія нагородження премії Оскар-2020: онлайн-трансляція

Цьогоріч претендентками на Оскар-2020 є Рене Зеллвегер, Сірша Ронан, Скарлет Йоганссон, Синтія Еріво та Шарліз Терон.

Сірша Ронан, яка зіграла головну роль у фільмі "Маленькі жінки", обрала контрастний образ від Valentino.



Сірша Ронан

Рене Зеллвегер, зірка фільму "Джуді", віддала перевагу блискучій сукні на один рукав від Armani Prive.



Рене Зеллвегер

Ще одна їхня конкурентка Синтія Еріво, що зіграла у "Гаррієт", вразила пишним вбранням від Versace.



Синтія Еріво

Шарліз Терон, представниця фільму "Сенсація", прийшла боротися за статуетку Оскар-2020 у чорній сукні з шлейфом від Christian Dior.



Шарліз Терон

Замикати п'ятірку випало Скарлет Йоганссон, яка розлучалася з чоловіком у фільмі "Шлюбна історія", одягнула сукню від Oscar de la Renta.



Скарлет Йоганссон

Всі фото: Getty Images