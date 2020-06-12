Вкрай рідко екранізація бестселерів може отримати чимало схвальних відгуків. Однак серіал "Нормальні люди", знятий за мотивами роману Саллі Руні, руйнує ці стереотипи. Що відомо про проєкт та чому його варто переглянути – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Прем'єра серіалу "Нормальні люди" відбулась 26 квітня на стрімінговій платформі Hulu. Відтоді стрічку вже встигли переглянути мільйони людей, які із захватом очікують на продовження захопливої історії. Поки ж творці серіалу офіційно не оголошують, чи буде 2 сезон проєкту, LifeStyle 24 вирішив ознайомити читачів з цією новинкою кіно.

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Про що серіал "Нормальні люди"

Популярний серіал "Нормальні люди" створений на основі бестселера письменниці Саллі Руні, який з'явився на прилавках у 2018 році. Всього за 2 роки після виходу книги її сюжет вдало екранізували режисери Ленні Абрахамсон та Хетті Макдональд.

У центрі подій – історія двох молодих людей Маріанн та Коннелла. Вони за характером та умовами життя кардинально різні. Так, Маріанн Шерідан зростає у багатій сім'ї, бездоганно навчається в ірландській школі та є досить відлюдькуватою. Водночас Коннелл Вордрон є бідним хлопцем, який приділяє багато часу своєму хобі – футболу.

Головні герої не дружать у школі. Однак все змінюється, коли Коннелл приїжджає до маєтку Маріанн, щоб забрати маму, яка прибирає в будинку. Хлопець залишається наодинці з однокласницею та цілує її.



Серіал "Нормальні люди" / Фото Hulu

Підлітки починають будувати стосунки та зберігають міцний зв'язок, коли переходять на навчання до коледжу.

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Авторам серіалу, як і книги, вдалось показати класову нерівність серед школярів та студентів. Коннелл, який виріс у бідній сім'ї, завжди відчуває дискомфорт серед багатьох однолітків, що можуть похизуватись статками. Це гостро показано в серіалі "Нормальні люди" та робить його не звичайним романтичним протоєкм.



Головний герой серіалу "Нормальні люди" / Фото Hulu

Та і в житті Маріанн не все так гладко. Через домашнє насилля дівчина шукає чоловіка, який би так само до неї ставився.

Дивіться трейлер до серіалу "Нормальні люди": відео

Головні актори

Серіал отримав популярність не тільки через сюжет, який допомагає поностальгувати за студентськими роками, але й завдяки майстерній грі акторів. Головні ролі отримали Дейзі Едгар-Джонс та Пол Мескал. І хоч актори дебютували у "Нормальних людях", серіал вийшов емоційним та якісним.

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Чи буде 2 сезон

Наразі в мережі вийшли 12 епізодів серіалу "Нормальні люди". Автори тримають в секреті, чи буде продовження захопливої історії. Відповідь залежить від письменниці Саллі Руні, яка може написати наступну книгу, або ж дати дозвіл на створення сценарію за мотивами першого сезону. Якщо режисери все ж вмовлять літераторку на новий проєкт, він вийде не раніше 2022 року.

Щодо сюжету, то тут сценаристи мають змогу створити захопливу історію кохання, що витримує навіть відстань, адже Коннелл здобуде можливість переїхати в іншу країну.