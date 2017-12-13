Норвезький вікінг став секс-символом НАТО: спокусливі фото

Лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберг став секс-обличчям найбільш потужних з часів холодної війни навчань НАТО Trident Juncture-2018.

Таким чином Альянс популяризує себе в соціальних мережах.

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Завдяки пікантним та сексуальним фотографіям норвезького лейтенанта міжнародна організаціє робить себе ближчою до людей. Окрім того, обличчя Матберга можна було побачити на постерах цьогорічних змаганнях НАТО.

Окрім участі у вправах, норвезький красень записав відеоролик до навчань, поспілкувався з керівництвом НАТО, зокрема, з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Це була така велика честь, представляти мою країну та відвідати новий штаб НАТО в Брюсселі, Бельгії,

– написав Матберг під роликом, який опублікував у своєму Instagram.

Instagram лейтенанта-красеня "підірвав" інтернет своїми спокусливими фото. Окрім дописів про військові навчання та роботу, Матберг часто публікує знимки з відпочинку та походів в тренажерний зал.