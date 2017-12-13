Норвезький вікінг став секс-символом НАТО: спокусливі фото

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Лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберг
Лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберг / Фото із соціальних мереж

Лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберг став секс-обличчям найбільш потужних з часів холодної війни навчань НАТО Trident Juncture-2018.

Таким чином Альянс популяризує себе в соціальних мережах. 

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Завдяки пікантним та сексуальним фотографіям норвезького лейтенанта міжнародна організаціє робить себе ближчою до людей. Окрім того, обличчя Матберга можна було побачити на постерах цьогорічних змаганнях НАТО.

Окрім участі у вправах, норвезький красень записав відеоролик до навчань, поспілкувався з керівництвом НАТО, зокрема, з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Це була така велика честь, представляти мою країну та відвідати новий штаб НАТО в Брюсселі, Бельгії,
– написав Матберг під роликом, який опублікував у своєму Instagram. 

Instagram лейтенанта-красеня "підірвав" інтернет своїми спокусливими фото. Окрім дописів про військові навчання та роботу, Матберг часто публікує знимки з відпочинку та походів в тренажерний зал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October 2017 vs October 2018 After teaming up with @stadionparkklinikken one year ago, healthier food choices along with being more active on a daily basis has been a big part of my life ‍♂️??‍♂️‍♂️ Last fall I wanted to feel better, to have more energy in general and to be able to maintain a healthier weight - I just wanted to be a better version of me ‍♂️ And I’m proud to say that with genuine coaching by the #stadionparkklinikken staff and alot of hard work and effort I’m on the right path to reach my goal #TransformationTuesday Hopefully this post can motivate some of you guys who is in the same situation I was in - you can ALL do it! That being said I wish you all a good, active week #PersonalTraining #Physiotherapy #Chiropractor #Weightloss #Performance #Motivation #Crossfit #Fit #Results #HealthyLifestyle #ActiveLifestyle #JustDoIt

Допис, поширений Lasse Løkken Matberg (@lasselom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Water you doing this summer? #spain #españa #poolboy #piscinero @hermanberger

Допис, поширений Lasse Løkken Matberg (@lasselom)

 

Теги: LifeStyle НАТО Секс
Джерело: Lifestyle
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