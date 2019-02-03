Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – шокуючі фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Популярна 31-річна італійська блогерка та інфлюенсерка К'яра Ферраньї веде успішний блог в Instagram і кожний її образ завжди привертає увагу численних шанувальників моди. За її словами, ще 10 років тому, коли вона розпочинала фотографувати свої "луки" і демонструвати їх у мережі – ніхто не розумів цього.

Про це К'яра написала на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше зірка розповідала, що у свої 21 вивчала міжнародне право в університеті у Бокконі і жила у 40-метровій однокімнатній квартирі. Тоді дівчина підробляла і отримувала власні гроші, працюючи моделлю.


К'яра Ферраньї у 2019 році / Instagram / @chiaraferragni

Ферраньї опублікувала підбірку архівних фотографій з 2008, 2009 і 2010 років і розповіла про те, як змінювався її стиль.

Це були роки, коли я почала "експериментувати" зі своїм виглядом і, що ще важливіше, почала публікувати фото на свої акаунти у Flickr і Lookbook, а потім, з жовтня 2009 року, на мій особистий блог The Blonde Salad. Ніхто не міг зрозуміти, чому я фотографувала усе, що роблю і багато хто вважав мене божевільною,
– розповіла К'яра.

За її словами, близько 10 років тому вона завжди малювалася чорною підводкою для очей і мала скуйовджене волосся. Тоді вона інвестувала усі свої гроші у дизайнерські сумки і на подорожі. А решта її образів – вінтажний одяг, або Zara.

Архівні фото К'яри Ферраньї:


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni

Додамо, що зараз кожний образ К'яри Ферраньї можна назвати досконалим, адже він продуманий до дрібниць. Пропонуємо переглянути підбірку фотографій, які блогерка показала у 2019 році. Своїм прикладом та хоробрістю італійка намагається надихнути мільйони шанувальників, щоб не боятися експериментувати і змінювати власне життя.


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni


К'яра Ферраньї близько 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni

Теги: LifeStyle К'яра Ферраньї Мода Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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