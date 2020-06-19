Українська акторка театру та кіно, героїня нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вчора, 18 червня, відсвяткувала день народження. Зірці виповнився 31 рік. Вона вирішила показати шанувальникам, як її привітали друзі.

Ксенія Мішина на особистій сторінці в інстаграмі поділилася яскравими кадрами. Друзі привітали її з особливим днем на навіть поносили на руках.

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День народження Ксенії Мішиної

"Холостячка" відсвяткувала день народження у компанії близьких друзів. Вони наповнили його величезною кількістю позитивних емоцій та приємних слів. 31-річчя акторки було надзвичайно душевним і точно запам'ятається їй надовго.

На світлинах бачимо колег Ксенії по цеху, які подарували їй величезний букет квітів. На обличчі кожного із них сяє усмішка, що додає фотографіям святкової атмосфери. Видно, що друзі люблять та поважають Мішину і бажають їй лише найкращого.



Ксенія Мішина відсвяткувала день народження / Instagram / @misha.k.ua

Також зірка поділилася фото, на якому колеги тримають її на руках. Вона лежить, піднявши ногу вверх, та радіє разом з усіма.

Дякую, рідні, близькі мої люди. Дякую всім за привітання, за ваші побажання, за кожне повідомлення, теплі, наповнені любов'ю слова. Немає нічого ціннішого в цей день,

– написала в публікації Ксенія.

Друзі вітають Ксенію Мішину з днем народження / Instagram / @misha.k.ua