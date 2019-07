Ностальгія для "бітломанів": колишні учасники The Beatles разом виступили у США

Про знаменитий британський рок-гурт The Beatles чули бодай раз в житті. Таку можливість представили музиканти 14 липня навіть після розпаду гурту – двоє екс-учасників виконали кілька спільних хітів на сцені в Лос-Анджелесі.

Знаменитий виконавець Пол Маккартні, який перебував в складі гурту The Beatles, гастролював країною зі своєю програмою Freshen Up. На фінальному концерті в "місті ангелів" він запросив на сцену Рінго Старра – колишнього ударника The Beatles.

У нас є сюрприз для нас самих, для вас, для всіх. Пані та панове, єдиний і неповторний Рінго Старр,

– заявив Маккартні на концерті, призвівши своїх глядачів та фанатів у справжній захват.

Спільно музиканти виконали два відомих хіта Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band і Helter Skelter. Сюрприз очікував меломанів на спортивній арені Dodger Stadium, де зібралось кілька тисяч глядачів. Відеоролик з виступу екс-колег The Beatles з'явився на YouTube-каналі видання Variety.

Що відомо про гурт The Beatles?Зоряний шлях Джона Леннона, Пола Маккартні і Джорджа Харрісона почався 16 січня 1957 року в британському клубі The Cavern. Згодом до них приєднався і Рінго Старр. Вже через сім років, з 1963-го по 1970-й роки молодий гурт The Beatles випустив 13 офіційних студійних альбомів і 211 композицій. Після офіційного розпаду колективу у 1975 році кожен з музикантів почав сольну кар'єру. У 1980-році вбили екс-соліста гурту Джона Леннона у віці 40 років. У 2001 році у віці 58-ми років від раку помер Джордж Харрісон. Щодо 77-річного Пола Маккартні і 79-річного Рінго Старра, то вони і досі продовжують сольно займатись музикою. Двоє нагороджені Орденами Британської імперії.