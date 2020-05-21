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Нова "Ліга справедливості" від Зака Снайдера: чим здивує кіноновинка у 2021 році

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Нова "Ліга справедливості" від Зака Снайдера у 2021
Нова "Ліга справедливості" від Зака Снайдера у 2021 / Twitter / @ HBO Max

Одна з найвідоміших кіноісторій студії DC Comics "Ліга справедливості" з'явиться у режисерській версії знаменитого Зака Снайдера. Фільм 2017 року з самого початку був заплановий як проєкт режисера, але через самогубство доньки Зак покинув знімальний процес, а його тоді замінив Джосс Відон.

Тепер же, через три роки після прем'єри фільму "Ліга справедливості" Зак Снайдер взявся за перемонтування кінострічки та вже у 2021 році обіцяє випустити її на екрани стрімінгового сервісу HBO Max. Про це він повідомив в своєму Twitter. Режисер планує внести власні корективи у фільм, адже у 2017-му першу версію фільму Джосса Відона розкритикували як експерти, так і глядачі кіносаги, передає Variety.

Варто пригадати Фінальний трейлер "Ліги справедливості" з’явився в мережі: що сталось із Суперменом

Тому Зак Снайдер планує втілити первісним задум фільму, і до роботи залучать ту ж команду, яка працювала на зйомках раніше. Обіцяють, що частина акторів запише нові репліки до фільму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DC (@dccomics)

 

На вихід режисерської версії Зака Снайдера вже відреагував зірка студії DC Comics, виконавець ролі Аквамена Джейсон Момоа. Чоловік записав відео, у якому пожартував з того, що всі і так перебувають на самоізоляції, тому нова версія фільму "Ліги справедливості" – це чудова альтернатива. 

Ми просто сидимо і нічого не робимо. Випустіть цю чортову версію Снайдера,
– сказав Момоа.

Чому Зак Снайдер вирішив створити власну версію фільму

Нагадаємо, що після передачі проєкту "Ліга справедливості" Джоссу Відону, той повністю змінив стиль і тон оповіді картини. Бюджет фільму тоді склав 300 мільйонів доларів, заробивши при цьому в прокаті лише 657. Після цього фанати кілька років просила Зака Снайдера повернутись до фільму та внести туди власні корективи, на що, схоже, той зрештою відгукнувся. Що цікаво, довгий час сама ж студія Warner Bros., яка займалась зйомками фільму, була проти випуску версії Снайдера. Нова версія фільму в мережі навіть отримала власну назву Snyder Cut (з англійської – "Нарізка Снайдера"), за яку навіть "голосували" такі зірки стрічки, як Галь Гадот (Диво-жінка) та Бен Аффлек (Бетмен).

Ліга справедливості 2017: дивитись трейлер фільму онлайн

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle HBO DC Comics Голлівуд Кіно
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