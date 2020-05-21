Нова "Ліга справедливості" від Зака Снайдера: чим здивує кіноновинка у 2021 році

Одна з найвідоміших кіноісторій студії DC Comics "Ліга справедливості" з'явиться у режисерській версії знаменитого Зака Снайдера. Фільм 2017 року з самого початку був заплановий як проєкт режисера, але через самогубство доньки Зак покинув знімальний процес, а його тоді замінив Джосс Відон.

Тепер же, через три роки після прем'єри фільму "Ліга справедливості" Зак Снайдер взявся за перемонтування кінострічки та вже у 2021 році обіцяє випустити її на екрани стрімінгового сервісу HBO Max. Про це він повідомив в своєму Twitter. Режисер планує внести власні корективи у фільм, адже у 2017-му першу версію фільму Джосса Відона розкритикували як експерти, так і глядачі кіносаги, передає Variety.

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Тому Зак Снайдер планує втілити первісним задум фільму, і до роботи залучать ту ж команду, яка працювала на зйомках раніше. Обіцяють, що частина акторів запише нові репліки до фільму.

На вихід режисерської версії Зака Снайдера вже відреагував зірка студії DC Comics, виконавець ролі Аквамена Джейсон Момоа. Чоловік записав відео, у якому пожартував з того, що всі і так перебувають на самоізоляції, тому нова версія фільму "Ліги справедливості" – це чудова альтернатива.

Ми просто сидимо і нічого не робимо. Випустіть цю чортову версію Снайдера,

– сказав Момоа.

'Release the f-cking Snyder Cut!' — Jason Momoa is still campaigning



(via prideofgypsies | IG) pic.twitter.com/lJG5H7Et5t — Fandom (@getFANDOM) May 19, 2020

Чому Зак Снайдер вирішив створити власну версію фільму

Нагадаємо, що після передачі проєкту "Ліга справедливості" Джоссу Відону, той повністю змінив стиль і тон оповіді картини. Бюджет фільму тоді склав 300 мільйонів доларів, заробивши при цьому в прокаті лише 657. Після цього фанати кілька років просила Зака Снайдера повернутись до фільму та внести туди власні корективи, на що, схоже, той зрештою відгукнувся. Що цікаво, довгий час сама ж студія Warner Bros., яка займалась зйомками фільму, була проти випуску версії Снайдера. Нова версія фільму в мережі навіть отримала власну назву Snyder Cut (з англійської – "Нарізка Снайдера"), за яку навіть "голосували" такі зірки стрічки, як Галь Гадот (Диво-жінка) та Бен Аффлек (Бетмен).

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