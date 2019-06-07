Нова басистка та відомі хіти: як минув великий концерт "Бумбокс" у Києві

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Family Show тривало дві з половиною години
Family Show тривало дві з половиною години / 24 канал

Гурт "Бумбокс" 5 червня провів велику сімейну вечірку на арт-заводі "Платформа" у Києві. Від традиційних концертів цей захід відрізнявся тим, що гості мали змогу не лише послухати улюблені пісні, а й буквально доторкнутися до 15-річної історії гурту. 24 канал завітав на вечірку також – ділимося світлинами та враженнями.

Кілька сотень шанувальників гурту понад чотири години стояли у черзі на шоу – вона розтягнулася далеко за межі арт-заводу.

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На найвідданіших фанів цього вечора чекала виставка, де можна було побачити фотографії "Бумбоксу" різних років, обкладинки альбомів, особисті речі музикантів та реквізит із кліпів.

Бумбокс
Виставка, присвячена історії "Бумбоксу" / Nadia Belik 

Під самою сценою фанати гурту займали місце заздалегідь. У їхніх руках – символічні долоньки з написом "Твій на 100%". Це – назва одного з хітів гурту, який, до речі, на концерті виконали першим. Багато шанувальників прийшли у футболках з логотипом гурту.

Бумбокс
Найвідданіші фани вітали музикантів символічними долоньками / 24 канал

Сам гурт на сцену вийшов у новому складі – тепер тут грають сім музикантів. Нову басистку, Інну Невойт, представили наприкінці концерту. Цього вечора вона виступала на сцені з гуртом вперше.

Крім усім відомих хітів, були представлені і зовсім нові – з майбутнього альбому "Таємний код: Рубікон".

Більше фото з концерту:

 

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Автор: Світлана Попова
Теги: LifeStyle Новини Києва Новини культури Музика Фотоновини Бумбокс Концерти
Джерело: LifeStyle 24
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