Нова частина бондіани: хто стане дівчиною Бонда та кого зіграє Рамі Малек

99 Читать новость на русском
Відомо акторський склад "Бонд 25"
Відомо акторський склад "Бонд 25" / Колаж LifeStyle 24

Стало відомо акторський склад стрічки про Джеймса Бонда, робоча назва якого "Бонд 25". Так, у новій частині головного героя зіграє Деніел Крейг, А його коханою стане французька акторка Леа Сейду – перша "дівчина Бонда", яка зніметься у "бондіані" вдруге.

Про це повідомив режисер картини Кері Фукунага, пише видання AFP у Twitter

Читайте також: Актор Рамі Малек неоднозначно прокоментував секс-скандал з режисером "Богемної рапсодії"

Крім того, у фільмі з'явиться ще й Рамі Малек, який зіграв легендарного Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії", Також у стрічці зіграють такі актори, як Рорі Кіннер, Рейф Файнс, Бен Вішоу, Наомі Гарріс, Джеффрі Райт та інші.

Обіцяю, що подбаю про те, щоб містеру Бонду було нелегко – у нього не буде спокійної прогулянки,
– прокоментував роль Малек.

акторський склад
Акторський склад майбутнього фільму "Бонд 25" 

blog_ava
Хто не проголосував за закон про державну мову: список
сьогодні
6421
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
сьогодні 20:24 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
104
Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
сьогодні 16:36 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
2266
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 14:40 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
1434
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
сьогодні 13:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
13287
Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
сьогодні 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
Олена Булан 2751
Новини
Більше новин
Залиште відгук