Нова частина бондіани: хто стане дівчиною Бонда та кого зіграє Рамі Малек

Стало відомо акторський склад стрічки про Джеймса Бонда, робоча назва якого "Бонд 25". Так, у новій частині головного героя зіграє Деніел Крейг, А його коханою стане французька акторка Леа Сейду – перша "дівчина Бонда", яка зніметься у "бондіані" вдруге.

Про це повідомив режисер картини Кері Фукунага, пише видання AFP у Twitter.

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Крім того, у фільмі з'явиться ще й Рамі Малек, який зіграв легендарного Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії", Також у стрічці зіграють такі актори, як Рорі Кіннер, Рейф Файнс, Бен Вішоу, Наомі Гарріс, Джеффрі Райт та інші.

Обіцяю, що подбаю про те, щоб містеру Бонду було нелегко – у нього не буде спокійної прогулянки,

– прокоментував роль Малек.



Акторський склад майбутнього фільму "Бонд 25"