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Нова дівчина Аффлека Ана де Армас приміряла трендовий образ для обкладинки Vogue

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Ана де Армас для іспанського Vogue / Instagram / @voguespain

Кубинська кіноактриса Ана де Армас лише нещодавно засвітилась на побаченням з Беном Аффлеком, а вже вся увага прикута до неї. Нещодавно зірка також знялась для детективної стрічки "Ножі наголо", через що іспанське видання Vogue запросило її для зйомки.

31-річна сексуальна актриса позувала на квітневій обкладинці гламурного глянцю в актуальному образі – топі та мідіспідниці з екошкіри зеленого кольору від Givenchy. Червоне тло та її проникливий погляд завершили стильний look.

До теми Бен Аффлек та Ана де Армас почали зустрічатись на зйомках "Глибокої води", – ЗМІ

Редактори іспанського видання Vogue додали, що вирішили раніше опублікувати цифрову обкладинку видання ще до її появи на прилавках магазинів, оскільки прагнуть, щоб всі надалі залишались у домівках через коронавірус.


Ана де Армас для іспанського Vogue / Instagram / @voguespain

"Немає такої ізоляції, яка могла б надихати і бажати мріяти. Творчість – це завжди запасний клапан. Цей квітневий випуск 2020 року може здатися портретом світу, який здається нам далеким сьогодні, але він також є спогадом про те, що ми боремося за відновлення: впевненість, світло і красу. Нам хотілося б думати, що це символ оптимізму, який буде супроводжувати нас в ці дні істотної ізоляції і соціальної дистанції", – йдеться у виданні Vogue.

Автором інших знімків став Thomas Whiteside, а стилістом процесу – Juan Cebrian.

Для перегляду фотографій гортайте вправо:

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Vogue Мода Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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