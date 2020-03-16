Нова дівчина Аффлека Ана де Армас приміряла трендовий образ для обкладинки Vogue

Кубинська кіноактриса Ана де Армас лише нещодавно засвітилась на побаченням з Беном Аффлеком, а вже вся увага прикута до неї. Нещодавно зірка також знялась для детективної стрічки "Ножі наголо", через що іспанське видання Vogue запросило її для зйомки.

31-річна сексуальна актриса позувала на квітневій обкладинці гламурного глянцю в актуальному образі – топі та мідіспідниці з екошкіри зеленого кольору від Givenchy. Червоне тло та її проникливий погляд завершили стильний look.

До теми Бен Аффлек та Ана де Армас почали зустрічатись на зйомках "Глибокої води", – ЗМІ

Редактори іспанського видання Vogue додали, що вирішили раніше опублікувати цифрову обкладинку видання ще до її появи на прилавках магазинів, оскільки прагнуть, щоб всі надалі залишались у домівках через коронавірус.



Ана де Армас для іспанського Vogue / Instagram / @voguespain

"Немає такої ізоляції, яка могла б надихати і бажати мріяти. Творчість – це завжди запасний клапан. Цей квітневий випуск 2020 року може здатися портретом світу, який здається нам далеким сьогодні, але він також є спогадом про те, що ми боремося за відновлення: впевненість, світло і красу. Нам хотілося б думати, що це символ оптимізму, який буде супроводжувати нас в ці дні істотної ізоляції і соціальної дистанції", – йдеться у виданні Vogue.

Автором інших знімків став Thomas Whiteside, а стилістом процесу – Juan Cebrian.

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