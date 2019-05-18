Нова дівчина брата Кейт Міддлтон Джеймса вперше прийшла на королівський захід: фото

Сьогодні, 18 травня, відбулось чергове весілля в королівській сім'ї – під вінець ступила 37-річна леді Габріелла Віндзор та 44-річний Томас Кінгстон. На весілля прибуло чимало родичів наречених, зокрема, і брат Кейт Міддлтон Джейс. Але прийшов він не один, а в компанії своєї нової дівчини Еліз Тівнт. Це був її перший вихід разом з королівською сім'єю.

Королівське весілля відбулось в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку, де одружувалась Меган Маркл та принц Гаррі, а також принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк. Приватна весільна церемонія була доволі скромною, тому на ній були лише найлижчі родичі наречених – їхні батьки, Єлизавета II з чоловіком, принц Гаррі, сім'я Міддлтонів, зокрема, Джеймс Міддлтон та його кохана Еліз.

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Для дівчини це був перший вихід разом з королівськими членами сім'ї, відтак, можна припускати, що вона неабияк хвилювалась в новому середовищі. Коли ж пара крокувала до каплиці, 32-річний Джеймс міцно тримав її за руку. Для весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона вона обрала легку максі-сукню з орнаментами, що складалась з плісированої спідниці та чималого декольте, чим порушила королівський протокол. Еліз Тівнт доповнила свій образ ніжним капелюшком, золотистою підвіскою на шиї, бежевим клатчем та замшевими туфлями-човниками на підборах. Щодо зачіски, то вона віддала перевагу розпущеному рівному волоссю та природньому макіяжу.



Джеймс Міддлтон та Еліз Тівнт на весіллі леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images



Джеймс Міддлтон з дівчиною (праворуч) крокують разом з сім'єю на весілля / Getty Images

Ще на початку січня Джеймс Міддлтон дав відверте інтерв'ю для Daily Mail, в якому зізнався про затяжну депресію, яку складно переживав. Його щоночі мучили жахливі сни, він не мав жодного бажання працювати і кудись виходити. За його словами, він відчував, як сходить з розуму. Але йому вдалось подолати всі психологічні проблеми і відкритись для світу, зокрема, і свій профіль в Instagram.

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Нещодавно він поділився сонячним фото зі своєю новою коханою дівчиною – Еліз Тівнт, адже до неї він близько 8 років зустрічався з дівчиною Донною Ейр, яка була старшою від нього на 8 років. Відомо, що 30-річна француженка Еліз Тівнт працює в Лондоні фінансовим аналітиком.