Ще одна екранізація роману Кінга: з'явився новий трейлер до фільму "Кладовище домашніх тварин"

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З'явився новий трейлер до фільму "Кладовище домашніх тварин"
З'явився новий трейлер до фільму "Кладовище домашніх тварин" / Скріншот з відеоролика

Мережу підірвав новий трейлер до фантастичного фільму жахів "Кладовище домашніх тварин" (Pet Sematary), який стане черговою екранізацією за мотивами однойменного роману Стівена Кінга.

Короткометражний відеоролик, знятий за мотивами книги знаменитого "короля жахів", з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії Paramount Pictures у четвер, 17 січня. За декілька днів у мережі 15-секундний трейлер зібрав понад півмільйона переглядів.

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Екранізувати моторошні романи американського письменника Стівена Кінга вже стало доброю традицією, тому за нову кінострічку охоче взялися режисери Кевін Колш і Денніс Уідмайер. Над сценарієм працювали Девід Кайганіч і Метт Грінберг. А головні ролі у фільмі зіграли Джейсон Кларк, Джон Літгоу і Емі Саймец.

За сюжетом фільму, лікар Луї Кред разом з дружиною Рейчел і двома маленькими дітьми переїжджають із Бостона в невеличке містечко Мейн. Сім'я заселяється в будинок, що розташований поблизу кладовища, на якому похоронені тіла домашніх тварин. Коли син лікаря гине в автокатастрофі, він вирішує похоронити його поблизу з родиною, на тому ж кладовищі. Однак він не знав, що після цього його дитина оживе і стане демонічною особою.

Дивитися трейлер до фільму "Кладовище домашніх тварин" (Pet Sematary) (відео):

Дивитися український трейлер до фільму "Кладовище домашніх тварин" (Pet Sematary) (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Книги
Джерело: 24 канал
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