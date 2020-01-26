Нова українська стрічка "Наші котики": чому автори називають фільм "неполіткоректним"

Перша українська комедія про війну "Наші котики" розповідає про трьох бійців і журналістку. Події розгортаються на фронті у 2014 році. Спродюсувала стрічку колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун, а у всеукраїнський прокат фільм вийде вже 30 січня.

Фільм "Наші котики" — це комедія про початок війни. Події розвиваються на лінії вогню у 2014 році, де перебувають добровольці.

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"Жодного бойового досвіду. Ними керує лише бажання зупинити ворога, який напав на Україну", – заявив режисер Володимир Тихий.

Автори фільм охрестили "неполіткоректним". Адже це історія, де ворога називають ворогом, хоча іноді ті слова не надто ввічливі.



Афіша фільму

Головні герої, а це три бійці та журналістка Оля, зовсім різні за характерами. Вони є простими людьми, зі своїми мріями, надіями та страхами.

Навіть найгарячіші точки бойових дій на Сході — це не тільки про те, що тебе смерть відпустила дошки на труну збирати. Там багато життя відбувається. Там народжується сучасна Україна,

– пояснив режисер Володимир Тихий.

"Коли ми йдемо по вулицях тут, у Львові, або в будь-якому місті в Україні, ті люди, які є поруч з нами, вони і є наші котики. Це люди, які віддали своє комфортне життя і поїхали нас захищати", – розповіла продюсер фільму Уляна Супрун.

Дивіться трейлер фільму: