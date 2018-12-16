Нове амплуа Бенедикта Камбербетча: у мережі з'явився трейлер політичної драми "Брекзит"

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Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч / www.gettyimages.com

Британський кіноактор Бенедикт Камбербетч, який незабаром стане батьком втретє, знявся у політичній драмі "Брекзит", у якому йдеться про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Офіційний трейлер опубліковано на YouTube-каналі HBO у п'ятницю, 14 грудня.

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Британський актор зіграє роль Домініка Каммінгса, який став ідейним натхненником виходу країни з ЄС. У фільмі покажуть групу політиків, які намагатимуться завоювати прихильність та голоси британського народу, щоб вийти зі складу Європейського Союзу.

Прем'єра фільму запланована на 19 січня.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Брекзит":

У фільмі також з’являться такі актори як Рорі Кіннер ("Скайфолл", "Чорне дзеркало"), який виконає роль директора з комунікацій Крейга Олівера, а також Джон Хеффернан ("Корона"), який зіграє Меттью Елліотта, – виконавчого директора кампанії за вихід з ЄС Vote Leave. У картині також зіграє Річард Гоулдінг ("Залізна леді"), який виконає роль Бориса Джонсона – міністр закордонних справ Великої Британії. Режисером стрічки став Тобі Хейнз.

Теги: LifeStyle Кіно Великобританія Brexit
Джерело: 24 канал
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