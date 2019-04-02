Нове дихання для Кейт Міддлтон: редактор від Vogue кардинально змінює стиль герцогині

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Колаж LifeStyle 24 / Getty Images

З приходом Меган Маркл у королівську сім'ю у мережі розпочалися дискусії стосовно того, стиль якої з герцогинь імпонує більше. Навіть самі британці розділилися на два табори: декому до душі сучасність та американський шик Меган, іншим – консервативність та стриманість Кейт. Однак Міддлтон вирішила кардинально змінити свій імідж і допоможе їй у цьому Вірджинія Чедвік-Хілі.

Вірджинія Чедвік-Хілі – колишня редакторка британського глянцевого журналу Vogue. З її допомогою герцогиня Кембриджська почала одягатися яскравіше та цікавіше. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Протягом останніх п'яти років стилістом Кейт Міддлтон була Наташа Арчер, однак дівчина пішла у декрет. Через це дружина принца Вільяма знайшла нового стиліста Вірджинію, яка вже значно омолодила герцогиню стильними поєднаннями в одязі.

Джіні (Вірджинія, – LifeStyle 24) – це нова секретна зброя Кейт. Вона внесла деякі зміни в гардероб герцогині для публічних виступів і допомогла їй знайти абсолютно нове відчуття впевненості. Кетрін вражена і дуже вдячна за допомогу,
– пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Стиль і мода Кейт Міддлтон
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