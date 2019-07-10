Нове українське кіно "Джура-Королевич": з'явились захопливі кадри зі зйомок

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На Рівненщині знімають фільм-фентезі "Джура-Королевич". Події української казки відтворюють у мальовничому Тараканівському форті.

Повнометражний фільм "Джура-Королевич" – це казка часів середньовіччя. За сценарієм, злий чаклун вбиває короля Юрія. Головний герой Джура – Іванко у 16 років дізнається, що він син короля. Тепер злі сили хочуть знищити хлопчика. І йому доведеться перемогти зло.

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"Це казка для дітей. Про що можуть бути казки? Про боротьбу добра зі злом. Зло у казці називається "лангомери". Сьогодні ми знімаємо сцену, як вони нападають на поселення, грабують та викрадають дітей", – розповів режисер фільму Антон Гойда.

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Зйомки фільму "Джура-Королевич" / Фото порталу "ЧаРівне.інфо"

У фільмі задіяні близько двох сотень акторів. Бюджет казки складає 28 мільйонів гривень. Кінопроект фільму "Джура-Королевич" став одним із переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно.

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У фільмі знімаються майже 200 акторів / Фото порталу "ЧаРівне.інфо"

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Одні з головних героїв – "лангомери" / Фото порталу "ЧаРівне.інфо"

Головною локацією для зйомок став Тараканівський форт на Рівненщині. За сценарієм там розташований палац королівства русинів та поселення селян.

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Фільм-фентезі з'явиться на екранах у 2020 році / Фото порталу "ЧаРівне.інфо"

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Актори фільму "Джура-Королевич" / Фото порталу "ЧаРівне.інфо"

На час зйомок туристів у Тараканівський форт не пускають. Територію огородили до 20 липня. Після цього актори поїдуть на знімальний майданчик Житомирщини і завершать у Києві. На широких екранах українську лицарську казку очікують у 2020 році.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Рівне Куліч Валерій Петрович
Джерело: 24 канал
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