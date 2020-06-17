В Україні великою популярністю користуються фільми, які відтворюють історичні факти про нашу державу. Боротьба воїнів УПА чи сучасне протистояння російським окупантам – ці стрічки не можуть нікого залишити байдужим.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 10 фільмів, які варто переглянути тим, хто хоче більше пізнати наше минуле. Добірка увібрала найкращі історичні фільми за останні 3 роки та містить як стрічки про нещодавні події на Сході України, так і про факти, які ми знаємо з книг.

Не пропустіть Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному

"Заборонений"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,2

Вікові обмеження: 12+

Актори: Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Карина Шереверова, Віталій Салій

У центрі сюжету – останні роки життя геніального поета Василя Стуса. Літератор не міг миритись із безправ'ям українців у складі Радянського Союзу. Своїми проникливими віршами Василь Стус говорив те, що боялись озвучити мільйони, та кинув виклик системі. За це він загримів до в'язниці, де відчув усю жорстокість тодішньої влади.

На прикладі історії Василя Стуса можна побачити, в яких умовах жила українська інтелігенція всередині ХХ століття. Окрім цього, у фільмі показано гнилість тодішньої судової системи та злочини влади.

Дивіться трейлер до фільму "Заборонений": відео

"Черкаси"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,8

Вікові обмеження: 12+

Актори: Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль

А от у фільмі "Черкаси" можна вже побачити нову українську історію. Кінострічка розповідає про окупацію Криму у 2014 році. Коли півострів вже охопили "зелені чоловічки", корабель ВМС "Черкаси" був на навчаннях. Судна українського флоту одним за одним здавалися російським окупантам. І тільки "Черкаси" вирішив чинити опір загарбникам.

Сюжет до фільму написали на основі реальних подій. Режисер Тимур Ященко побачив відео, яке записали моряки, оточені російськими військами.

Дивіться трейлер до фільму "Черкаси": відео

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Вікові обмеження: 16+

Актори: Тарас Костанчук, Анастасія Ренард, Руслан Сокольник, Сергій Дзялік, Олег Драч, Олександр Мавріц, Євгеній Ламах

Події серпня 2014 року стали основою для фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас". За сюжетом, командир батальйону з позивним Бішут отримує важкі поранення в бою. Він не може зі своїми побратимами покинути місто, тому залишається там серед ворогів. Вижити йому вдається завдяки місцевим жителям, які переховують пораненого військового та лікують його. Водночас Бішута починають розшукувати російські військові, які знають, що той не покинув Іловайськ.

Дивіться трейлер до фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": відео

Дивіться також Найкращі українські екранізації книг, за які не соромно

"Захар Беркут"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Вікові обмеження: 12+

Актори: Алекс МакНіколл, Роберт Патрік, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаґан, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Олег Волощенко, Рокі Майерс, Віктор Жданов

Історичний фільм "Захар Беркут" знято за однойменною повістю Івана Франка. Кінострічка відтворює події 1240-х років, коли Орда прийшла на українські землі, знищуючи все на своєму шляху.

Та одного дня хан Бурунда виявив, що полонені зникли. Він дізнається, що втекти українцям допомогли гірські мисливці, якими керує Захар Беркут. У жазі помсти Орда вступає в запеклу боротьбу, не усвідомлюючи, що місцеві жителі знають все про Карпати та використають свої знання проти загарбників.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

"Король Данило"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 5,6

Вікові обмеження: 12+

Актори: Сергій Ярмошенко, Ренат Хайрулін, Олег Сікиринський, Юрій Вихованець, Віктор Лафарович

Не менш захопливою є кінострічка "Король Данило", яка розповідає про події 1238 року. Тоді Данило зі своїм братом Васильком вирішили захопити прикордонний замок, що належав одному ордену. Від бранців король дізнається, що невдовзі монголо-татари здійснять напад на Галицько-Волинське князівство, тому йому нічого не залишається, як вирушити до хана Батия на перемовини. Данило усвідомлює, що ризикує життям, але не розуміє, що не менша небезпека на нього чекатиме у рідних краях.

Дивіться трейлер до фільму "Король Данило": відео

"Крути 1918"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

Вікові обмеження: 12+

Актори: Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро Ступка

У січні 1918 року до української столиці стрімко просувались більшовики. Вони прагнули захопити Україну та встановити тут радянську владу. Затримати їх взялись 400 студентів та курсантів, які перехоплять потяг з більшовицькими загонами на станції Крути. Знаючи, що сили не рівні, вони не бояться вступати в бій.

Дивіться трейлер до фільму "Крути 1918": відео

А також 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн

"Кіборги"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

Вікові обмеження: 12+

Актори: В'ячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Роман Ясиновский, Віктор Жданов, Олександр Піскуно

Фільм розповідає про воїнів, які у 2014 році не давали противнику захопити Донецький аеропорт. Ця точка була б ідеальною для росіян, щоб перекидати свої війська, тому важливо було втримати оборону летовища. Кілька місяців українці відбивали ворожі атаки та не підпускали окупантів до аеропорту, за що їх і почали називати кіборгами.

Дивіться трейлер до фільму "Кіборги": відео

"Гіркі жнива"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,0

Вікові обмеження: 12+

Актори: Теренс Стемп, Макс Айронс, Саманта Баркс, Баррі Пеппер, Остап Ступка

Це канадський фільм про події Голодомору. За сюжетом, звичайний сільський художник Юрій намагається побудувати міцну сім'ю та прийняти умови, створені радянським режимом. Однак Голодомор змушує його згадати козацький рід, від якого він походить, та піти на повстання. Юрій має намір зупинити винищення українців та викрити злочини Сталіна.

Дивіться трейлер до фільму "Гіркі жнива": відео

"Чужа молитва"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Вікові обмеження: 12+

Актори: Лілія Яценко, Шмуель Ацмон, Веніамін Прибура, Петар Зекавіца, Ахтем Сеітаблаєв

Кінострічка розповідає реальну історію кримської татарки Саїде Аріфової. В роки Другої світової війни вона врятувала 88 єврейських дітей-сиріт, яких мали знищити нацисти. Саїде навчила їх мусульманської молитви та дала їм нові імена. Однак у 1944 році їй вдруге доводиться рятувати дітей, однак вже від депортації з Криму.

Дивіться трейлер до фільму "Чужа молитва": відео

"Червоний"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,1

Вікові обмеження: 12+

Актори: Микола Береза, Олег Шульга, Олександр Мавріц, Любов Тищенко, Ігор Колтовський, Олег Стефан, Володимир Шпудейко

Фільм "Червоний" розповідає про події 1947 року. До ГУЛАГу потрапляють два українці: Данило Червоний, який є воїном УПА, та Віктор Гуров, що вірить в радянську владу та вважає Сталіна героєм. Обидвоє героїв стрічки стикаються з нелюдськими умовами в ув'язненні. Та Данило, на відміну від Віктора, знаходить сили, аби протистояти репресіям і влаштовує повстання у таборі.

Дивіться трейлер до фільму "Червоний": відео