Нові правила для Оскара: номінанти премії не зможуть претендувати на нагороди Еммі

У зв'язку з пандемією коронавірусу представники головних премій кіноіндустрії змушені стрімко змінювати правила. З останніх новин – фільми, номіновані на Оскар, не зможуть позмагатись за статуетки Еммі у 2021 році.

Таке несподіване рішення у Телевізійній академії оголосили 7 травня. У заяві йдеться про те, що фільми-номінанти на Оскар не зможуть претендувати на Еммі, але в чому криється причина – не зазначається. Про це повідомляють на Vanity Fair.

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Телевізійна академія підтримує недавнє рішення Академії кінематографічних мистецтв і наук допустити до участі в Оскарі 2021 року художні фільми, спочатку призначені для кінотеатрального поширення, але надані на потокових сервісах під час поточної пандемічної кризи,

– повідомили представники Еммі.

Але вони додали, що "у березні Телевізійна академія постановила, що з 2021 року фільми, номіновані на Оскар, більше не братимуть участі в конкурсі Еммі".

Додамо, що минулого місяця представники Оскара оголосили про екстрену зміну правил, згідно з яким лише цього року фільми можуть претендувати на премію Оскар, навіть якщо вони не були випущені у кінотеатрах через пандемію коронавірусу. Ймовірно, без цього рішення, внесеного Телевізійною академією, церемонія вручення премії Еммі-2021 могла б включати в себе безліч художніх фільмів, призначених для показу на онлайн-платформах, які зазвичай не мали права на отримання телевізійних нагород.